Djurgården numret större då Mora föll: "Vi har lite att fundera på"

Det syntes tidigt att stockholmarna var ett topplag och mora det motsatta. Djurgården gjorde två mål i den första perioden men det stora samtalsämnet var tacklingen från Robin Johansson på Djurgårdens Andreas Engqvist. Sistnämnde Djurgårdscentern fick lämna isen med smärtor i huvudet och ilskan var påtaglig i bortalägret.

– Om en kille får kliva av med ont i huvudet på det sättet då är det något som gått snett . Det är frustrerande. Det är skönt att vi leder med 2-0 men jag är frustrerad över den situationen, sa Djurgårdskaptenen Calle Ridderwall.

Första målet kom från just Calle Ridderwall som petade in ledningsmålet i öppen kasse på retur från William Lagessons skott. Detta efter att Mora tidigare fått en straff sedan Mathias Bromé slitits ned i friläge. Bromé lade straffen i magen på Djurgårdsmålvakten. Tre utvisningar ådrog sig Mora i den första perioden och det skulle straffa sig då Djurgården ökade på till 2-0 då Engstrand i Moras kasse tappat första stolpen och pucken retsamt letat sig in i första krysset. Målskytt var Stockholmarnas kanadensare Rene Bourque.

Med knappt halva andra perioden spelad dundrade Simon Johansson in sitt första SHL-mål. Johansson född 1999 lite turlig målskytt efter att Christian Engstrand i Moras mål gjort ett tveksamt ingripande. Simon, son till Djurgårdsprofilen Tomas Johansson.

Engstrand byttes strax efter målet ut och in kom Mattias Pettersson för att ta över Moras mål.

Moras Jacob Nilsson var inte nöjd med lagets insats. Såhär sa han till C-more efter den andra perioden.

– Det är tufft, det är ingen var insats för vår del. Allt saknas, vi är inte så aggressiva som vi ska vara och det är inte så mycket bra saker vi gör, det är alldeles för dåligt. Vi ska gå ut och sätta tryck i tredje perioden, vara aggressiva på Djurgården, och ligga nära dem.

Mora höjde sig ett snäpp men gjorde inte det som krävdes. Efter drygt fyra minuter av den tredje perioden fastställde Niclas Bergfors slutresultatet 0-4.

Matchfakta:

Mora IK-Djurgårdens IF 0-4 (0-2 0-1, 0-1)

Skott: 25-32 (10-11, 9-12, 6-9)

Utvisningar: MIK: 3x2 DIF: 2x2

Domare: Daniel Winge, Patrik Sjöberg

Publik: 4 500

Oskar Danielsson Frost