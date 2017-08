Efter kritikstormen – SDHL kommer inte avgöras under SM-veckan

I mitten av juli fick SDHL frågan av Svenska Spel och SVT Sport om att förlägga finalspelet under SM-veckan 2018.

Förslaget mötte hård kritik och klubbarna var inte särskilt intresserade av förslaget.

– Jag väljer Tegera alla dagar i veckan. Något annat är inte ett alternativ. Men det här är såklart en fråga som kommer beredas i SDHL–styrelsen, sa Elin Lundberg, spelare i Leksand, till DT då.

Nu kommer också beskedet från SDHL-styrelsen: något finalspel under SM-veckan blir det inte.

I ett pressmeddelande skriver SDHL att möjligheten har undersökts, då de anser att det skulle kunna ha ekonomiskt positiva effekter och ge publicitet för damhockey, men har samtidigt resonerat kring vad det innebär för de finalspelande klubbarna att inte få spela på hemmais.

"Under resans gång vet vi nu att en damfinal under SM-veckan i Skellefteå skulle krocka med ett kvartsfinalspel för Skellefteå AIK:s herrar. Ur planeringssynpunkt kan därför en damfinal inte förläggas där. Det plus andra orsaker, sportsliga och att ekonomiska lösningar inte hittats, har medfört att SDHL:s styrelse har beslutat att avbryta projektet. " skriver SDHL i sitt pressmeddelande.

