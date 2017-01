Filip Forsberg dök upp från ingenstans – avgjorde matchen mot Boston: "Skön känsla"

Se Forsbergs tionde mål för säsongen i spelaren ovan.

Räkna aldrig bort Filip Forsberg när det vankas täta matcher i NHL. I nattens match mot Boston dök han upp till synes från ingenstans, brottade sig förbi en försvarare och satte pucken mellan benen på Bostonkeepern Zane McIntyre.

– Jag fick en hög passning och försökte bara komma förbi min kille. Vi båda var rätt trötta efter ett långt byte, men jag lyckades ta mig förbi honom och sen sätta den mellan benen på målvakten, säger Forsberg till nhl.com.

"I had a flip from [Predators defenseman Ryan Ellis] and just tried to beat the guy," Forsberg said. "Obviously both guys were pretty tired from a long shift. [I was] just able to outmuscle him and slide it through the five-hole. It was a nice feeling.".

Målet, som var nummer tio för Forsberg den här säsongen och hans poäng 26 totalt, blev matchavgörande i Nashvilles 2–1-seger.

– En skön känsla, säger Forsberg.

En av assistpoängen på målet kom från Mattias Ekholm, född i Borlänge men hockeyfostrad i Mora IK.