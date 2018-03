Rond ett till Leksand – Pietta stor övertidshjälte mot Oskarshamn

Leksand fick en dryg vecka på sig att slicka såren från nederlaget mot Timrå i den Hockeyallsvenska finalen innan det var dags att inleda matchserien mot Oskarshamn.

Smålänningarna å sin sida hade tagit sig till playoffserien mot Leksand efter att ha övertygat i den Hockeyallsvenska slutspelsserien och gått obesegrade efter full tid i samtliga fem matcher.

I söndagens avgörande hemmamatch mot Almtuna krossade Oskarshamn Uppsalalaget med 6–0 och hade således en hel del självförtroende i ryggen till tisdagskvällens match.

Den veckolånga vilan såg ut att ha gjort gott för hemmalaget, som kom ur startblocken med ett rasande tempo. Man bombarderade Christoffer Rifalk i Oskarshamnsmålet med skott och efter drygt halva den första perioden fick man utdelning. Efter en snabb spelvändning kunde Olle Alsing elegant spela fram Johan Porsberger som enkelt kunde stöta in ledningsmålet.

Leksand fortsatte att trycka på mot Rifalk för att utöka ledningen, men mitt i den hårdaste hemmapressen kom istället kvitteringen för Oskarshamn. I spel fem mot fyra kunde Oskarshamns hårdskjutande back Marcus Björk pricka in kvitteringen i Robin Rahms klubbhandskkryss. Målet kom med mindre än två minuter kvar av den första perioden och innebar att lagen gick till den första pausvilan med ett likaläge.

Ett mål föll i den andra perioden och det var Oskarshamn som stod för det. Arsi Piispanen tog tillvara på en målvaktsretur från Robin Rahm och lyckades, via stolpen, lyfta in ledningsmålet för bortalaget. Målet var finländarens 15:e för säsongen och innebar att Oskarshamn hade en uddamålsledning inför den tredje perioden.Leksands Anton Karlsson var inte nöjd med lagets spel i den andra perioden.– Det är inte alls bra. Vi kommer inte alls upp i den nivå som vi kan. Det är tråkigt när det ser ut så här, sade Karlsson till C More i den andra periodpausen.

Om det var dåligt i den andra perioden, var Leksands inledning på den tredje betydligt bättre. Daniel Pietta satte 2–2-kvitteringen efter bara 14 sekunder i den tredje perioden, och efter mål från Oskar Lang och Patrick McNally hade dalalaget en 4­–2-ledning med mindre än halva den tredje perioden kvar.

Oskarshamn visade då prov på en riktigt stark moral när man först fick in en 4–3-reducering genom Mikael Kuronen. Gästerna tog ut målvakten med drygt en och en halv minut kvar av den tredje perioden och det gav resultat. Marcus Björk krutade in kvitteringen med drygt en minut kvar av perioden och tog matchen vidare till förlängning.

I förlängningsspelet fick hemmalaget chansen i powerplay två gånger om, och i det andra powerplayspelet kom avgörandet. Matt Care spelade fram Daniel Pietta i slottet och den tyska stjärnforwarden bombade in segermålet via ribban och in.

Lagen gör upp igen redan på torsdag och Leksand kan då alltså säkra sin plats i SHL-kvalet mot ärkerivalen Mora.

MATCHFAKTA

Leksands IF – IK Oskarshamn 5–4 efter förlängning (1–1, 0–1, 3–2, 1–0)

Första perioden: 1–0 (09:45) Johan Porsberger (Olle Alsing, Daniel Pietta), 1–1 (18:19) Marcus Björk (Karl Johansson, Manuel Ågren) i spel fem mot fyra

Andra perioden: 1–2 (34:27) Arsi Piispanen (Lucas Elvenes)

Tredje perioden: 2–2 (40:14) Daniel Pietta (Austin Madaisky, Patrick McNally), 3–2 (43:34) Oskar Lang (utan assist) i spel fyra mot fem, 4–2 (52:25) Patrick McNally (Jesper Ollas), 4–3 (54:08) Mikael Kuronen (Lucas Elvenes), 4­–4 (58:42) Marcus Björk (Karl Johansson, Niklas Johansson) i spel sex mot fem

Fjärde perioden: 5­–4 (72:53) Daniel Pietta (Matt Carey) i spel fem mot fyra

Skott: 38–30 (14–8, 7–13, 10–6, 7–3)

Utvisningar: Leksand 3x2 min, Oskarshamn 4x2 min

Domare: Peter Lyth, Christoffer Holm

Publik: 4 153

Rasmus Kågström

Läs mer:

(+) Publikfiasko i Leksand: "Vi hade hoppats på mycket mer"

Oskarshamn decimerat i Leksand – Karlsson skadad efter Bemströms tackling

(+) Spelare, tränare och analyser – Hockeypuls sänder live efter Leksand–Oskarshamn