"Powerplayproppen" gick när Leksand tog revansch mot Modo

Så var Leksand–Modo: minut för minut

Så ställde Leksand och Modo upp under lördagsmötet

Leksand och Modo har haft en liknande förlustuppförsbacke som bägge lagen lyckats mota i grind. Örnsköldsvikarna har ersatt en lång nollrad med fyra raka vinster. På ett liknande sätt hade Leksand, fram till det senaste förlustmötet mot Troja, även de radat upp sex segrar.

Detta efter otaliga förluster, tränarbyte och skadegissel.

När lagen drabbades samman under lördagskvällen verkade det dock vara Modo som till en början avvarat bäst med målbränsle. För efter blott fyra minuter spräckte bortalaget Tex Williamssons nolla – efter att Patrik Karlkvist spelats fri. Leksand försökte snabbt att replikera och var snubblande nära att göra så. Detta efter att Isac Skedung på ett överraskande sätt kommit inåkande bakom Erik Hanses. Men trots att Skedung nästintill spelades till en öppen kasse så lyckades Modomålvakten på något outgrundligt sätt nypa pucken.

Med halva förstaperioden spelad hade Leksingarna börjat veva igång sitt spel efter en ganska ojämn inledning. Gästerna hittade då till ytterligare en växel när man skaffade sig ett viktigt momentum genom att utöka till 0–2. Ett resultat som stod sig fram till pausen.

I period nummer två vände dock vinden för hemmalaget. Det började tidigt med en fin inåkning av Martin Karlsson som banade väg för att 18–årige Erik Aterius kunde stöta in sitt första hockeyallsvenska mål i karriären. Med matchuret på 27.40 fick leksingarna en fin chans att kvittera i powerplay – efter att Modos Victor Aronsson slagit en puck out. Laget med sämst PP–utdelning i hela ligan fick det plötsligt att stämma när den ack så viktige Alex Friesen slog in 2–2-pucken 25 sekunder senare.

Perioden avslutades med en rörig situation där Mattias Ritolas klubba for upp i ansiktet på 1–0-målskytten Patrik Karlkvist. Något som bestraffades med en fyraminutare på Leksandsforwarden. Hemmalaget lyckades dock döda 2+2:an på ett tämligen effektivt sätt.

Om det var den nyspolade isen eller någon annan faktor – ja, det får de lärda tvista om. Men det gick hiskeligt fort för Leksand att ta ledningen i tredje när Leksandsbacken Daniel Bertov fick chansen och lyckades näta efter blott 52 sekunder.

När Oscar Öhman kort därefter skickade in Fredrik Lindgren i sarghörnet vid 41.19 blev det läge att vila 2+10 för Modospelaren. Leksand visade då prov på att den påtagliga powerplayproppen mycket väl kan ha lossnat när det small till igen, till 4–2. Den här gången via Patrik Norén.

Trots att Modo tidigt drog sin målvakt så lyckades man aldrig komma ikapp och gästernas segerrad av fyra nådde sin ände. För Leksands del innebar vinsten att man omedelbart studsade tillbaka efter förlusten mot Troja.

MATCHFAKTA

Leksands IF–MODO Hockey

4–2 (0–2, 2–0, 2–0)

Första perioden: 0–1 (04.06) Patrik Karlkvist (Tobias Ericsson), 0–2 (10.06) Kristian Jakobsson (Tobias Aronsson, Victor Ekarv)

Andra perioden: 1–2 (24.38) Erik Aterius (Martin Karlsson), 2–2 (28.05) Alex Friesen (Olle Alsing, Mattias Ritola)

Tredje perioden: 3–2 (40.52) Daniel Bertov (Fredrik Lindgren, Patrik Norén), 4–2 (43.26) Patrik Norén (Alex Friesen, Johan Porsberger)

Utvisningar: LIF: 4x2min , MODO: 4x2min, 1x10min.

Skott: 38–17 (9–6, 14–5, 15–6)

Domare: David Bergman.

Publik: 7012.