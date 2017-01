Moras segertåg fortsätter

MIK:s segersvit blir allt längre och man kommer till fredagens allsvenska final mot Karlskoga med ett otroligt självförtroende.Och laget vinner på många olika sätt, bara det är en styrka i sig.Mora hade det mesta av spelet i den första perioden och vann skotten med klara 16-6. Men det var gästande Vita Hästen som tog ledningen efter 11.17. MIK har legat i topp i stort sett hela säsongen när det gäller att försvara sig i numerära underlägen, men när Norrköpingslaget fick sin första möjlighet i fem mot fyra, så small det. Tobias Liljendahl avlossade ett direktskott, lite till vänster, från blålinjen, som Christian Engstrand inte hann med i förflyttningen på.Då var det bara sju sekunder från att Mora hade klarat av ännu ett boxplay.Kvitteringen kom fem minuter senare. 1-1 tillkom efter frukten av att Mora hade ett numerärt överläge. Efter tryck mot Pontus Sjögren i Hästenkassen, tryckte Emil Aronsson till slut in en retur.- Det är där jag ska vara. Engvall (Pierre) sköt, pucken studsade hejvilt innan jag kunde sätta den, sa Aronsson som haft ett bra målflyt den senaste tiden.Andra perioden rycktes sönder av många utvisningar och det var smågrinigt mest efter varje avblåsning. Värst drabbades Mora, med sex tvåor i mittperioden, medan Vita Hästen noterade tre.- Andra perioden är knappt okej, alldeles för många dumma situationer som vi tar utvisningar på, tycket Jacob Nilsson.Men faktiskt så skapade Mora sina bästa lägen när man var en man mindre. Två, tre klara målchanser noterades och åtminstone Mathias Bromé borde ha satt pucken när han fick öppet mål då han och Robin Johansson kom i ett två mot ett-läge.Men i stället var det nämnde Jacob Nilsson som mycket snyggt satte 2-1 efter 14.10, när han från ena tekningscirkeln trampade in och satte pucken säkert i krysset.- Jag viker bara in och försöker sätta den i första, sa Nilsson om sin fullträff.2-1 för Mora efter två perioder och dessa siffror hade det blivit för MIK i de två tidigare mötena.Men den här matchen slutade med klarare siffror.6.54 in i tredje bröt Emil Bejmo sig in framför kassen. Pontus Sjögren räddade, men Mathias Bromé tryckte in returen.När sedan Kevin Goumas med en backhand tryckte in 4-1 med en backhand från mittzonen var Moras elfte raka seger ett faktum.På fredag väntar seriefinal borta mot Karlskoga, en fingervisning om vad som kommer längre fram när lagen troligen möts i den Hockeyallsvenska finalen.

