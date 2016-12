Mora vann toppmötet – klättrar till andraplats

Västervik började klart bäst och lagets ledningsmål efter 3.59 kom tämligen logiskt. Målskytt var Björbo-fostrade Olle Liss, som gjorde sitt 14:e mål för säsongen.

Det dröjde ytterligare några minuter innan Mora lyckades etablera ett längre anfall i Västerviks zon. Men när Västerviks Fredric Andersson drabbades av matchens första utvisning tog Mora chansen.

Mathias Bromé höll sig framme och slog in pucken från nära håll. Noterbart här var att Viktor Amnér, som i fjol öste in poäng för Leksands IF, fick en passningspoäng direkt i sin återkomst i Mora IK.

Perioden såg ut att sluta oavgjord, men endast två sekunder före paus sprätte Marcus Sirén in 1–2 från en position vid bortre stolpen. Målet var 19-årige Siréns första i Hockeyallsvenskan.

Den andra perioden blev händelserik. Redan efter 1.26 drabbades hemmalagets Mats Fröshaug av ett matchstraff efter en tackling mot Moras Erik Flood, som illamåendes fick ledas ut i omklädningsrummet.

Mora lyckades inte utnyttja det fem minuter efterföljande numerära överläget. I stället kunde Västervik kvittera drygt halvvägs in i matchen genom Mitch Wahl. Samme Wahl hade strax innan målet haft ytterligare en puck inne, men den gången dömdes målet korrekt bort på grund av spark.

Mora fick ytterligare en chans i powerplay i perioden och då förvaltades överläget på rätt sätt. Mathias Bromé grävde fram pucken i det högra hörnet och hittade Emil Aronsson, som med en elegant snurr fintade bort en hemmaback innan han serverade Kevin Goumas som i sin tur avslutade snyggt.

Tätt efter målet fick Mora chansen att utöka på straff. Jacob Nilsson försökte att lägga pucken mellan benen på Jonas Fransson som dock höll tätt.

I sista perioden pressade Västervik hårt mot hemmamålet. En storspelande Christian Engstrand och ett uppoffrande försvar såg till att Mora fick med sig samtliga poäng från toppmötet.

Segern var Moras andra raka på bortaplan och innebär att laget tar steget upp på andraplats bakom ledande BIK Karlskoga.

Västerviks IK–Mora IK 2–3 (1–2, 1–1, 0–0)

Första perioden: 1–0 (3.59) Olle Liss (Victor Öhman, Mitch Wahl), 1–1 (9.43) Mathias Bromé (Pierre Engvall, Viktor Amnér) spel fem mot fyra, 1–2 (19.58) Marcus Sirén (Emil Bejmo, Jacob Nilsson).

Andra perioden: 2–2 (10.29) Mitch Wahl (Victor Öhman), 2–3 (12.54) Kevin Goumas (Emil Aronsson, Mathias Bromé) spel fem mot fyra.

Skott: 30–27 (7–4, 7–16, 16–7).

Utvisningar, Västervik: 2x2+5x20 (matchstraff) Mora: 2x2.

Domare: Richard Magnusson.

Publik: 2006.