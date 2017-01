Mora tog femte raka efter rysare

Det bjöds på en rejäl rysare när Mora tog bonuspoängen nere i Småland.Men med tanke på chanserna i mitten av tredje perioden skulle MIK haft tre poäng.

8.39 in i tredje fick Mora in pucken i mål. Alex Aleardi sköt från vänsterkanten, tog sin egen retur. Efter videogranskning dömdes det att IKO-målvakten Wictor Ragnewall redan hade blockerat pucken när Aleardi slog in et som amerikanen trodde var 3-2.

Bara sekunder efter det bortdömda målet, fick Kevin Gagné ett jätteläge, men Oskarshamnsmålvakten, som hade tappat klubban, kunde rädda på något underligt sätt.9.17 drogs Emil Aronson ner och Mora tilldöms straff. Emil Bejmo prövade sin patenterade dragning och försökte lägga upp pucken högt med en backhand, men Ragnewall räddade.

I sudden hade Nicolas Deschamps en straff och ett friläge mot Christian Engstrand, så i förlängningen var hemmalaget närmast bonuspoängen.I den femte straffomgången blev så Alex Aleardi matchvinnare då han satte sin, samtidigt som Fredrik Forsberg, Leksandslånet, missade för Oskarshamn.Det tog cirka 7.30 in i matchen när Mora fick iväg sitt första skott mot Ragnewall i hemmakassen.

Knappt två minuter senare tvingades IKO-målvakten hämta ut sin första puck ur målet.Jacob Nilsson stressade Björn Karlsson så Oskarshamnsbacken råkade passa Mathias Bromé, som stod i ena hörnet. Bromé i sin tur spelade snabbt in till Emil Bejmo, som från nära håll tryckte in Moras ledningsmål.

Första perioden bjöd annars på två smågriniga lag, där det skulle tjafsas efter avblåsning. En uppretad Alex Aleardi fick bland annat sätta sig på botbänken efter att ha gett en hemmaspelare en "kyss" i mittzonen, men där Aleardi menade att denne i stället borde åkt ut för filmning.

Tre utvisningar vardera drabbade lagen första 20. När MIK fick numerärt överläge i slutet av perioden, var det ett par gånger nära 2-0, men lagkapten Bejmos mål blev det enda i första perioden.I stället kom Moras 2-0 i mitten av andra perioden, i numerärt överläge. Det genom Pierre Engvall.

Mathias Bromé, vid blå, spelade ut till Goumas på vänsterkanten, som i sin tur drog pucken tvärs över där Engvall från sin högerposition nöp till direkt. Ragnewall hann inte alls med i den förflyttningen. Mycket snyggt.

Bara minuten efter målet, drog målskytten Engvall på sig en tvåa för hög klubba.Då var det hemmalagets tur att göra mål i numerärt överläge.

Strax efter reduceringen, fick hemmalaget på nytt chansen i powerplay, men den gången var det MIK som var närmast mål. Mathias Bromé och Kevin Goumas kom i ett fint anfall, där Goumas såg ut att få öppet mål, men hårt uppvaktad fick inte MIK-forwarden iväg skottet.

Det griniga spelet fortsatte även i mittperioden och i slutet åkte båda lagen på en varsin tvåa. Dock såg det ut som att MIK hade numerärt överläge, då gästerna hade ett klart övertag fram till den andra pausen.

Mora gick in i tredje med 2-1 och hade bud på mer. Men något slumpartad kvitterade Oskarshamn genom Nicolas Deschamps sju minuter in i perioden.Kanadensaren hade också två jättelägen i sudden att bli matchvinnare, men IKO åkte på fjärde raka förlusten.

För Moras del kom femte raka segern och MIK är nu en poäng efter tabellettan Karlskoga.

Oskarshamn-Mora2-3 efter straffar (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1)Första perioden: 0-1 (9.08) Emil Bejmo (Mathias Bromé).Andra perioden: 0-2 (10.17) Pierre Engvall (Mathias Brome, Kevin Goumas) spel fem mot fyra, 1-2 (11.52) Manuel Ågren (Anton Karlsson, Arsi Piispanen) spel fem mot fyra.Tredje perioden: 2-2 (7.11) Nicolas Deschamps (Tom Linder).Avgörande straff: 2-3 Alex Aleardi.Skott: 27-34 (9-11, 9-6, 9-13, 0-3, 0-1)Utvisningar, IKO: 5x2. MIK: 6x2.Domare: Patric Bjälkander.Publik: 2 238.