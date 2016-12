Mora avslutade året med seger

Mora såg ut att ha en betryggande tvåmålsledning en bit in i tredje, men på blott sex sekunder stod det 2-2 på resultattavlan.Emil Bejmo kunde på nytt ge Mora ledningen efter tio minuter, men AIS gav sig sjutton på att man skulle lämna Mora med poäng. AIS krigade in ännu en kvittering, det med bara drygt tre minuter kvar av ordinarie tid.Men Mathias Bromé såg till att det blev ett riktigt gott slut på 2016 för MIK då han tryckte in 4-3 efter 18.08.Stort jubel förstås bland de närmare 3 800 åskådarna som inte bjöds på någon större underhållning spelmässigt, men dramatiskt ända in i slutet.Mora kom till spel med två raka bortasegrar i ryggen och tog direkt tag i taktpinnen. Alexander Hilmerson såg också till att ge hemmalaget en tidig ledning. Snyggt framspelad av Alex Aleardi kom Hilmerson fri med George Sörensen och lade kyligt en backhand mellan benskydden på Almtunamålvakten.Lite drygt fem minuter senare var det dags för tvåan. Helt plötsligt stod Emil Aronsson helt ren framför kassen och gjorde inget misstag när han tryckte in 2-0.- Jag stod framför mål, fick pucken av (Mathias) Bromé och stötte bara in den, sa Aronsson om sin fullträff.Det här var Moras period och hemmalagets ledning kunde varit större.I andra fick Almtuna mer att säga till om, inte minst tack var tre numerära överlägen. Men allsvenskans sämsta lag i powerplay lyckades inte göra mål på seriens bästa lag i boxplay.Men det var nära. Viktor Amnér gjorde hemmadebut inför storpublik på närmare 3 800 åskådare och han satt på botbänken när Ludvig Blomstrand var ett stolpskott från en reducering.Jeremy Colliton tyckte att det var så mycket Almtuna att han tvingades ta en timeout 12.04 i mittperioden.Några minuter senare var Hilmerson ytterst nära att göra en favorit i repris när han och Aleardi kom i ett två mot ett-läge. Aleardi spelade över till Hilmerson, som på nytt lade över pucken på backhand. Det var bara ett fel, den här gången var George Sörensen med på dragningen.Men det blev inget mål där och inte på hela andra perioden.I tredje exploderade matchen målmässigt, där Mora till slut kunde ta en trepoängare.Efter 31 omgångar är MIK ett av lagen som parkerar på en plats till den allsvenska finalen.Återstår att se om Mora är kvar där även efter 52 omgångar.

Mora-Almtuna4-3 (2.0, 0.0, 2-3)Första perioden: 1-0 (3.27) Alexander Hilmerson (Alex Aleardi), 2-0 (8.53) Emil Aronsson (Mathias Bromé, Erlend Lesund).Tredje perioden: 2-1 (5.06) Linus Sandin (Linus Rotbakken), 2-2 (5.12) Mathias Trettenes, 3-2 (10.00) Emil Bejmo (Jacob Nilsson, Mathias Bromé), 3-3 (16.37) Ludvig Blomstrand (Oscar Milton, Per Svensson), 4-3 (18.08) Mathias Bromé (Viktor Amnér, Joakim Lilliehöök).Skott: 35-33 (11-5, 12-9, 12-19).Utvisningar, Mora: 5x2. Almtuna: 2x2.Domare: Peter LythPublik: 3 782.