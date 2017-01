Listan: Han har imponerat mest i Hockeyallsvenskan – och de gör upp om Guldgallret

Panelen som hockeyallsvenskan.se tagit fram:

Fredrik Warg, C More

Adam Johansson, Hockeyredaktör Mittmedia/Hockeypuls

Daniel Enestubbe, journalist Smålandsposten

Marie Hallman, frilansjournalist för bland andra TT samt driver bloggen hockeymedmariehallman.se

***

1 Just nu är Mora och Karlskoga i topp i HockeyAllsvenskan, vilka lag tror du möts i HockeyAllsvenska Finalen?

Fredrik Warg: Mora är klart i mina ögon, otroligt stabila under lång tid. Kommer bli ett härligt race mellan BIK Karlskoga, Pantern och TAIF om den andra platsen, men BIK drar längsta strået till slut.

Adam Johansson: Mora kommer vara där. Det är jag helt övertygad om. Jeremy Colliton och Peter Hermodsson har byggt ihop ett lag som faktiskt kan komma att rubba ett SHL-motstånd, om de tar sig så långt. Christian Engstrand och Mattias Pettersson är ett av Hockeyallsvenskans bästa målvaktspar, Moras backsida håller högsta allsvenska klass, mycket tack vare flera värvningar under säsongen (Matias Lassen och Viktor Amnér) och forwardssidan består ut av några av ligans bästa forwards. Jag skulle inte bli förvånad om Kevin Goumas, Jacob Nilsson och Pierre Engvall spelar i SHL nästa säsong. Det går att nämna fler som kan ta steget från Mora till SHL redan till hösten.Trots att BIK Karlskoga upplevt en tyngre period den senaste tiden tror jag att de kniper andraplatsen. Tidigare säsonger har de upplevt ett vårspöke, mycket på grund av skador och sviktande form på nyckelspelare. Men i år kryllar lagbygget av spelare som är elit i Hockeyallsvenskan. Andrew Engelage har chockat alla, Henrik Larsson en av säsongens bästa backar, Carl Persson är ligans genombrottsman, Alex Lavoie en succévärvning och Victor Ejdsell seriens kanske största utropstecken.Enda laget som jag tror kan hota Mora eller BIK om en plats i Hockeyallsvenska finalen är Tingsryd.

Daniel Enestubbe: Jag kan inte se något lag som kan komma ikapp den nuvarande toppduon. Känslan för Mora och BIK i år är nog precis densamma jag och många andra hade inför AIK och Tingsryd i fjol; lite högre lägstaprestationer än de övriga lagen, inga svackor som inte omgående kan repareras och två drivande tränare i varsin drivande grupp. Nej, det blir Mora och BIK. Resten för göra upp om resten.

Marie Hallman: Mora känns solida. Jeremy Collitons LAG-bygge imponerar, 22 ordinarie vinster av 36 möjliga skojar man inte bort. Dalalaget håller hela vägen dit. Sedan är det knivigare. BIK Karlskoga har gjort en fin säsong men håller de hela vägen? Har fallit på upploppet tidigare. Jag skulle gärna se AIK där men det är mer ett önsketänkande då det vore kul för Stockholmshockeyn som jag håller ett extra öga på. De får gå all in på att ta sig till playoff och kliva fram där. Om det nu går att få ordning på berg och dalbanan som präglat Gnagets säsong. Tingsryd svajjar just nu lite för mycket också för en finalplats tycker jag men kommer nog ge BIK en match om det. Pantern vore ju en rolig skräll. Har verkligen överraskat positivt under säsong och är en liten fräck uppstickare som har gått under radarn för många men som plockat vinster och har sensationen Tex Williamsson i mål. Dags att börja ta Pantern på allvar nu!

***

2 Vilken spelare i HockeyAllsvenskan har imponerat mest på dig i år?

Fredrik Warg: Rickard Palmberg Vita Hästen. Att som 27-åring kliva in från ingenstans egentligen och leverera rejält på denna nivå imponerar mest på mig. Hittils 37 poäng (22 mål, 15 ass) på 37 matcher i ett lag på undre halvan, starkt. Gillar verkligen drivet, skottet och attacken han har för att göra mål.

Adam Johansson: Oj, det går att nämna många. Carl Persson och Andrew Engelage har, som jag nämner, gjort storsuccé från ingenstans, Rickard Palmberg har varit en maskin i Vita Hästen, Anton Holm är målkungen som gjort nästan 30 procent av SSK:s mål, Elias Pettersson och Patrik Karlkvist dominerade serien i höstas och Marcus Eriksson fortsätter leverera, säsong efter säsong. Det går att nämna fler såklart. Men en spelare jag på många sätt älskar att följa är Victor Ejdsell. Därför faller min röst på honom. Han kombinerar sin längd med en bländande teknik och underbar speluppfattning. Jag tror att samtliga SHL-klubbar står i kö för att värva honom efter säsongen, om inte BIK tar steget upp.

Daniel Enestubbe: Otroligt svår fråga eftersom det är nästan omöjligt att ge ett svar som bara innehåller en spelare. Jag är grymt imponerad av Victor Ejdsell, så klart. Såg inte riktigt den explosionen komma. Bland utespelarna är han den jag imponeras mest av. Men ska sanningen fram är det två målvakter som varit de två absolut största skrällarna i min bok. Niklas Rubin och Tex Williamsson, båda hämtade från Varberg och Tyringe i södra ettan, går in och spelar som om de vore födda och uppvuxna i en allsvensk kasse. Deras prestationer imponerar mest på mig och förklarar varför Pantern och Tingsryd är två av huvudutmanarna till Mora och BIK.

Marie Hallman: Finns flera. Nyss nämnde Tex Williamsson, i skrivande stund trea i målvaktsligan är en. Inte så många som hade koll på honom uppenbarligen men hans lugn och fina spel ligger såklart bakom stor del av Panterns framgångar. Lite som Gustaf Lindvall i AIK förra säsongen. Victor Ejdsell i BIK har väl däremot ingen kunnat undgå att se. Allt ser så lätt och självklart ut. Känns som han bör ta steget upp till SHL kommande säsong. Rickard Palmberg fick inte vara kvar i SSK. Tvåa i poängligan nu. Starkt att leverera assist och mål i parti och minut i turbulenta Vita Hästen. Anton Holm, som öser in mål och efter 35 omgångar delar skytteligatoppen med Palmberg) trots att hans SSK varit jumbo och han själv faktiskt bänkad (varför begriper nog ingen utom möjligen Waltin) en kort stund. Alexander Sahlin. SSK hade varit körda redan efter någon månad utan Sahlin som med sitt fina spel gett laget chansen även när de inte tagit den. Vill även plussa för Christian Sandberg och Michael Lindqvist i AIK. Båda har kommit in och avgjort matcher ett flertal gånger. Båda gör nog sin starkaste säsong individuellt. Synd för dem att inte resten av laget gör det också. Nils Höglander också… men han får vara med på nästa punkt!

***

3 I veckan lanserades årets upplaga av Guldgallret (pris till HockeyAllsvenskans bästa junior), vem tror du får utmärkelsen i år?

Fredrik Warg: Elias Pettersson Timrå IK. Redan en av de skickligaste spelarna på HA-nivå, en fröjd för hockeyälskare att se hur han löser situationer ute på isen. Levererar poäng också, 27 poäng på 27 matcher hittils.

Adam Johansson: Jag är helt övertygad om att Elias Pettersson kommer få utmärkelsen. Det finns flera fantastiska juniorer i HockeyAllsvenskan denna säsong, Jonathan Dahlén, Kristoffer Gunnarsson, Fredrik Karlström, Alexander Younan, Lukas Ekeståhl Jonsson för att nämna några, men Pettersson har varit aningen vassare. Han snittar en poäng per match, bär Timrå på sina axlar och är en av ligans mest spektakulära spelare.

Daniel Enestubbe: Allt talar för en Timråfajt mellan Elias Pettersson och Jonathan Dahlén. Känns som målfoto på vem det blir, men om jag under pistolhot hade krävts på ett ärligt svar hade Pettersson fått min röst. Jag är väldigt svag för centrar, kring vilka det händer oväntade grejer, och där ser Elias ut att kunna bjuda både mig och många andra på godis under lång tid framöver.

Marie Hallman: Jag hoppas och tror på Nils Höglander, AIK. Konkurrensen är tung med flera duktiga JVM-spelare som givetvis ska, bör och kommer få många röster. Emil Alba och Lucas Wernblom, båda Modo har också imponerat och kommer ha fina karriärer. Men Nils! Kommer in som femtonåring och bara kör med en inställning och en självklarhet som får mig att minnas när spelare som Peter Forsberg, Nicklas Bäckström och Mika Zibanejad tog tidiga steg in i seniorhockeyn fast de själva var juniorer. Det fysiska spelet Nils visar upp mot betydligt tyngre (och får man anta starkare) spelare, blicken för spelet, de rappa fötterna, målsinnet och viljan att kliva in där det gör ont imponerar. Han borde vara försynt. Sitta med och lära. Men det skiter han i. Nyss fyllda sexton (i december) skrinnar han in och bara tar för sig - som om ingenting vore mer naturligt. Man blir glad av Nils. Hans energi har lyft AIK i flera matcher sedan han fick chansen, AIK-fansen står nästan och gråter på läktaren av glädje. Ingen kan undgå att känna den friska fläkten av en blivande stjärna så även om andra juniorer spelat mer, bevisat mer, haft tyngre roller, spelat JVM - you name it så känns grabben från Bockträsk som det utropstecken som svensk hockey behöver. Min något luttrade journalisthjärna inser att andra nog går före men han får min röst i alla fall.