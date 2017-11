LIF-stjärnans smarta drag bakom vändningen: "Jag försöker göra det lite annorlunda"

Han hade inför matchen gjort två mål och totalt sex poäng på tolv matcher. Om du heter Oskar Lang är det siffror som inte duger.

Men, mot Pantern ökade han på poängskörden med sitt 1–1-mål och 2–1-framspelningen till Johan Porsbergers fullträff.

– Skönt att det lossnar lite. Jag har skapat chanser förut men inte lyckats få till det. Skönt att jag fick göra mål nu, säger Oskar Lang.

Ja, hans mål var för övrigt en riktig fräckis i powerplay.

LIF-forwarden hade pucken bakom målburen och letade efter lagkamrater i klassisk Wayne Gretzky-position...

– Jag ser att Anton Karlsson står framför målet. Jag försöker göra det lite annorlunda för att chocka deras backar. Men, pucken studsar in via deras back och in mellan benen på målvakten. Det var skönt att se, säger Lang och drar på smilbanden.

Med drygt fem minuter kvar av tredje perioden såg han till att Johan Porsberger fick göra ett snyggt mål på direktskott.

– Deras back försökte göra en chanspassning. Jag såg det och lyckades bryta passningen och så var "Porse" fri på bortre.

I övrigt var det väldigt tätt även om Leksand hade mest puck och snurrade friskt i offensiv zon utan att skapa många jättelägen.

– Pantern är bra alltså. Det var en tuff match men vi nötte ner dem till slut. Vi tog tre poäng för att vi hade tålamod, säger Oskar Lang.

