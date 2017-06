Leksands tidigare sportchef föreslås väljas in i Moras styrelse – och hon kan bli ny ordförande

Helene Kviele var tillsammans med sin man Lennart bidragande till att Viktor Amnér anslöt till Mora IK under den gångna säsongen då de bestämde sig för att gå in och betala spelarens lön från ankomsten till klubben.

När valberedningen nu lämnat sitt förslag på hur klubbens styrelse ska se ut från den kommande säsongen föreslås just Helene Kviele som ny ordförande, något som alltså innebär Bengt-Åke Rehn lämnar sitt uppdrag som ordförande i klubben.

Samtidigt föreslås två nya ledamöter väljas in.

Ett av namnen är Mikael Lundström som tidigare varit tävlingschef i Svenska ishockeyförbundet samt varit sportchef i Leksands IF under en säsong. Som spelare representerade Lundström Mora IK under sina tidiga år i karriären och som junior.

Valberedningens förslag till årsmötet avseende styrelsen för Mora IK:

Ordförande: Helene Kviele (för en period av ett år)

Ordinarie ledamot: Sture Hökerud

Ordinarie ledamot: Pierre Bengtsson

Ordinarie ledamot: Mikael Lundström