Drömstart för Borlänge i Allettan: "Det här har vi längtat efter"

Borlänge har inte förlorat sedan hemmamatchen mot Västerås den 15 november. Nu är laget uppe i åtta raka segrar eller nio om man räknar in träningsmatchen mot Lettland strax före jul.

LÄS MER: Borlänge krossade Östersund i Allettan-premiären

Mot Östersund förlängdes segersviten i premiären av Allettan Norra då man vann med 6–2.

– Riktigt härligt. Det är det här man har längtat efter ett tag. Nu väntar bara tuffa matcher, säger Oliver Erixon som öppnade målskyttet med att göra 1–0, framspelad av Rasmus Rundgren.

– Han slog en fin passning till mig. Jag trampade in bakom mål, bröt in framför kassen och pucken gick in vid första stolpen. Det var skönt att se, fortsätter Erixon, som kom till Borlänge från Växjö Lakers J20-lag inför säsongen.

Jag har börjat hitta formen mer och blivit mer varm i kläderna

Han hade en jobbig höst med en 20 matcher lång måltorka som bröts först i den näst sista omgången av Hockeyettan Västra, den 10 december, med två mål i 7–3-segern mot Skövde.

– Jag har börjat hitta formen mer och blivit mer varm i kläderna. Självklart har man tänkt på det, det har gått lite upp och ner. Men jag har hela tiden tänkt att bara fortsätta köra på hårt, skjuta mycket. Till slut lossnar det, säger Oliver Erixon.

Hans lagkamrat Rasmus Rundgren spelade också läckert fram till Sebastian Bengtssons snygga 4–0-mål.

Passningen gick diagonalt genom den offensiva zonen till Bengtsson som klivit upp och skapat en tom yta för skott.

– Den passningen fanns inte om inte han hade åkt dit, säger Rundgren ödmjukt.

Rasmus Rundgren, 23 år, hämtades in från Lindlöven inför säsongen och var en lagets giganter i Allettan-premiären.

En nöjd Borlängeback tycker ändå det finns saker att förbättra.

– Jag tycker matchen är ganska bra. Men vi fortsätter att blanda och ge lite för mycket. Vi är bättre sett över 60 minuter och vi gör en stabil match, följer vår gameplan och alla jobbar för varandra.

Vad kan bli bättre?

– Vi ger bort lite för många lägen. Vi slänger in för mycket puckar i mitten istället för att spela enkelt längs sargen vissa stunder.

Men, i det stora hela var det en nöjd Borlängeback som längtar efter returen borta mot Östersund, som spelas på fredag.

– Vi är inne i en bra trend i laget. Nu har alla fått vara hemma och umgåtts med sina familjer under jul. Alla är på tå och självförtroendet är väldigt högt i truppen just nu.

Vad tar ni med er till bortamatchen mot Östersund på fredag?

– Vi tar med oss alla mål, att vi skapar mycket chanser på dem. Men också att vi städar bort alla små misstag vi gör och höjer upp vårt spel ytterligare en nivå, säger Rasmus Rundgren.