Stormvarning över Norrland: "Brakar på ordentligt"

Flera vädervarningar har gått ut från SMHI under dagen. Det väntas bli mycket besvärligt väder i Norrland under eftermiddagen och kvällen.

– Samtidigt som det brakar på ordentligt kommer det falla mycket snö. Flera fjällvägar kommer att stängas av.

Läget blir inte lika allvarligt – men en varning har även gått ut över Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Kraftig vind

– Det kommet att blåsa ordentligt i fjällen. Det kommer att vara stormbyar med kraftiga vindar.

Under dagen drar det in ett snöfallsområde österut mot Norrland. Det går sedan in över Jämtland och Ångermanland.

– Det finns inslag av blöt snö. Det kommer en hel del nederbörd och det underkylda regenet ger en risk för ishalka.

Besvärlig sikt

I eftermiddag och under kvällen kommer det att blir stormbyar i Norrbotten med vindar på upp emot 27 meter i sekund.

– Vinden tilltar under kvällen och går från Jämtlandsfjällen bort mot riksgränsen i norr. Det kommer falla en hel del snö och det blir en besvärlig sikt.

SMHI varnar för att det kan bli skador på byggnader och att det finns risk för kringflygande föremål. Det kan bli större skador på skog. Trafik samt el- och teleförsörjning riskerar att störas av de hårda vindarna.