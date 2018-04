Täby dominerade mot Mora på hemmaplan i kampen om SM-guldet

Precis som i den första semifinalen var det Täby som var det lag som var mer på hugget från start. Redan efter 19 sekunder, i matchens första anfall, gjorde hemmalaget 1-0. Även om Mora fick med sig några chanser var det Täby som hade tagit greppet om första perioden.

Med drygt tre minuter kvar drabbades Täby av en utvisning och Mora fick möjligheten att kvittera. Med 13 sekunder kvar, av ett annars ganska chanslöst powerplay, kunde Jessika Eriksson sätta dit 1-1 och första perioden slutade i likaläge.

Den andra perioden började som den första. Med högt tryck från Täbys sida och efter drygt fyra och en halv minut hade de ökat på sin ledning till 3-1. Trots att Mora aldrig riktigt vaknade till ordentligt under hela perioden fick de in två mål. Genom Anna Wijk och Malin Andréason, som fick bollen uppspelad till sig efter att en hårt kämpande My Kippilä lyckades vinna tillbaka bollen från eget sarghörn. Men dalalaget låg hela tiden ett steg efter och perioden slutade 3-2 till Täby som nästan hade dubbelt så mycket skott.

Täby gjorde i tredje perioden precis som de gjort i dem andra två. Ett snabbt mål och de hade tagit tillbaka sin tvåmålsledning. Följande minuterna bjöd på relativt jämnt spel men när Malin Andréason fick två minuter för hands efter drygt halva perioden utökade Täby sin ledning ytterligare.

Amanda Hill gjorde vad hon kunde för att hålla Mora kvar i matchen när hon räddade en straff. Istället drabbades Mora av en utvisning och Täby fortsatte att dra ifrån. Innan matchen var slut skulle Täby komma att göra ytterligare ett mål och vann tillslut med fem måls marginal.

Semifinalsserien är nu kvitterad och nästa match spelas i Mora på tisdag.

Matchfakta: Semifinal 2:5

Täby FC - KAIS Mora: 8-3 (1-1, 3-2, 4-0)

Första perioden: 1-0 (00.19) Matilda Sjödin (Elin Gillberg). 1-1 (18.45) Jessika Eriksson (My Kippilä), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2-1 (04.16) Louise Wickström (Moa Tschöp). 3-1 (04.33) Jennifer Stålhult (Moa Tschöp). 3-2 (09.58) Anna Wijk (Tone Einstulen). 4-2 (12.51) Matilda Sjödin (Ranja Varli). 4-3 (18.54) Malin Andréason (Jessika Eriksson).

Tredje perioden: 5-3 (03.16) Jennifer Stålhult (Moa Tschöp). 6-2 (11.29) Julia Croneld (Ranja Varli), spel fem mot fyra. 7-3 (13.50) Matilda Sjödin (Moa Tschöp), spel fem mot fyra. 8-3 (14.37) Jennifer Stålhult (utan assist).

Skott: 27-19 (5-5, 13-7, 9-7)

Utvisningar, Täby: 1x2, Kais Mora: 2x2

Domare: Jörgen Andersson och Daniel Dufvenberg

Publik: 914