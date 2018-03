Mora hämtade sig efter kollaps i tredje – Reinestrand matchvinnare i förlängningen

Kanske kände man att det redan var klart, att platsen i semifinalen var bärgad. Kanske var man kvar i utklassningssegern på bortaplan i Uppsala rent mentalt. Något var det i alla fall som spökade i Moraspelarns huvuden under matchens första 15 minuter. Trots att man lade beslag på bollen har det sällan varit så mycket slarv i passningsspelet och ofokuserade avslut från hemmalaget i Unihoc arena.

Moras slarv kombinerades med stor motivation hos bortalaget och det skulle också ge utdelning för Sirius. Efter fyra minuter small det på en kontring och hoppet om semifinal tändes hos gästerna. KAIS Mora skulle dock svara innan första perioden var över genom ett snyggt klapp-klapp-spel signerat Moa Gustafsson och Mira Wickman.

I andra perioden var det ett nytt hemmalag som kom in på planen. Det var skärpt, strukturerat och effektivt. Målen trillade in för hemmalaget som fick mer och mer självförtroende, men precis som i senaste matchen dröjde det en bit in i andra perioden innan förstaformationen hamnade i protokollet.

Inför tredje hade hemmalaget en 3–1-ledning som man antagligen inte var hundraprocentigt nöjd med efter utklassningen med 9–0 i Uppsala senast. Det såg ut som att Mora hade full koll på matchen och väntade på slutsignalen när Sirius Charlotte Bravo plockade fram sitt trollspö och gjorde två snabba mål. Gästerna fick en otrolig energi av kvitteringen och matchen ändrade återigen karaktär.

Mitt i Sirius frenetiska och energiska spel drar Moras Moa Andersson på sig en utvisning, gästerna tog vara på chansen med en spelare mer på planen och fick ta ledningen i matchen för andra gången. Efter bortalagets ledningsmål blev KAIS Mora desperata och jagade omkring utan att riktigt få ordning på spelet. Med två och en halv minut kvar att spela av matchen tar Moras tränare Roger Jonsson en timeout i hopp om att få ordning på spelet.

Efter taktiksnacket tog hemmalaget ut målvakten och fick till rejäl press på Sirius. Anna Wijk fick då bollen nere på vänsterkanten och slog en fenomenal passning till Malin Andréasson som inte gjorde några misstag. Hallen lyfte och kvitteringen var ett faktum.

I förlängningen visade KAIS Mora direkt varför man nästan prenumererat på finalplatser de senaste åren. Snygg passning från Anna Wijk till Elin Reinestrand som klämde till med ett direktskott i nät. Semifinalplatsen var klar och euforin i hemmalaget utbröt nere vid Reinestrands skottposition.

KAIS Mora – IK Sirius FBC

Första perioden: 0–1 (4.29) Agnes Wiklund (Johanna Hall), 1–1 (17.24) Mira Wickman (Moa Gustafsson)

Andra perioden: 2–1 (1.11) Amanda Wall (Amanda Öhman), 3–1 (7.16) Anna Wijk (Malin Andréasson),

Tredje perioden: 2–3 (6.18) Charlotte Bravo (Johanna Claesson), 3–3 (8.28) Charlotte Bravo (Anna Gertz), 3–4 (10.08) Agnes Wiklund (Linda Englund), 4–4 (17.55) Malin Andréasson (Anna Wijk)

Fjärde perioden: 5–4 (2.15) Elin Reinestrand (Anna Wijk)

Domare: Jonatan Lindberg, Sundborn, Erik Lundgren, Västerås.

Publik: 429