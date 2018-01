Kais Mora slet hårt för segern mot Sirius

Topplaget Kais Mora kom till spel med bara poängtapp i två matcher inför den 16:e omgången.

Den här söndagseftermiddagen bjöd bortalaget Sirius på tufft motstånd och fick första målet till 1–0 genom Maja Brodin.

Kais Mora kom tillbaka och tog över ledningen efter mål av stjärnorna Malin Andréason och Anna Wijk i en tajt matchinledning.

I mittperioden fortsatte lagen att turas om att skapa chanser. Kais Moras Ellen Gunnarsson gjorde bland annat sitt första SSL-mål i karriären till 3–2.

Inför tredje perioden var ställningen 4–3. Där och då rann det iväg för hemmalaget mot ett frustrerat bortalag som drog på sig flera onödiga utvisningar.

Kais Mora vann till slut med 8–5 och är fortsatt tvåa i tabellen bakom Pixbo.

LÄS MER:

Hedemoratalangens första SSL-mål med Kais Mora: "Speciellt"

Kippilä matchens stjärna efter straffmålet: "Jag har några på lager"

Matchfakta: SSL dam

Kais Mora IF–IK Sirius FBC 7–3 (2–1, 2–2, 3–0)

Första perioden: 0–1 (7.54) Maja Brodin (Klara Molin), 1–1 (10.40) Malin Andréason (Anna Wijk), 2–1 (14.58) Anna Wijk (Tone Einstulen).

Andra perioden: 2–2 (4.52) Anna Mattsson (Sofie Paulsson), 3–2 (6.30) Ellen Gunnarsson (Moa Gustafsson), 4–2 (13.51) Amanda Wall (Anna Wijk), 4–3 (19.47) Matilda Andersson (Anna Gertz).

Tredje perioden: 5–3 (2.01) My Kippilä (Malin Andréason), 6–3 (7.07) My Kippilä, straff, 7–3 (7.37) Malin Andréason (Mira Wickman), 8–3 (13.01) Anna Wijk (My Kippilä), 8–4 (14.50) Virve Bjerkefeldt (Maja Brodin), 8–5 (16.58) Virve Bjerkefeldt (Matilda Andersson).

Skott: 32–19 (9–6, 10–6, 13–7)

Utvisningar: Kais Mora 1x2, Sirius 1x10, 3x2.

Domare: Percy Lundkvist, Pierre Malmgren.

Publik: