Tvillingarna Lundin återförenas i Brage när Oscar återvänder: "Känns otroligt kul att vara tillbaka"

Inför förra säsongen lämnade Oscar Lundin IK Brage för spel i Dalkurd, men fick inte göra några framträdanden i superettan för laget utan fick istället spela med U21-laget.

Och när Dalkurd nu gått upp i allsvenskan står det klart att Lundin inte följer med upp.

Istället vänder han nu åter till Brage.

– Det känns verkligen kul att Oscar är hemma igen och han är väl värd att vara en del av IK Brage. Även om han haft sparsamt med speltid i A-laget och mest spelat med Dalkurds U21 under förra säsongen så är vi säkra på att han har utvecklats under året som gått. Det ska bli grymt spännande att se honom ta sig an utmaningen som ligger framför honom nu när han är tillbaka hos oss, där han hör hemma, säger Brages sportgrupp.

Den 22-årige mittfältaren gjorde under säsongen 2014 ett mål på elva starter för att året efter följa upp med tre mål på 15 starter.

Och Lundin, som har sin tvillingbror Anton i laget, är glad över att kunna återvända till klubben.

– Det känns otroligt kul att vara tillbaka i Brage igen där min elitfotbollskarriär startade och jag ser med spänning fram emot säsongen, säger han.

