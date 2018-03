Stor intervju: Saarenpää om kvalbragden mot Turkiet, skadan som krossade VM-drömmen och visionen om en ny storhetstid för Brage – "Potential att bli en maktfaktor"

– Han är envis som en åsna. Han ger sig inte, och har han bestämt sig, då är det så. Då får man tjata i två veckor innan han tar någon reson.

Andreas Brännström tystnar för någon sekund och funderar innan han fortsätter att beskriva.

– På gott och ont så är han rak. Jag tror inte att någon spelare eller styrelsemedlem kommer att missförstå honom. Det är ingen kille som spelar spel, är manipulativ eller ställer till bråk. De kommer att veta exakt var de har honom.

– Sen är han lugn. Blir han arg så vet du att han är det, men oftast är han avslappnad och trygg. Och ganska okänslig för vad andra människor tycker och tänker, om man ser till fotbollen.

Har han några svagheter?

– Nja, det är ju det där... Ibland är han ju så jävla envis så att jag häpnar faktiskt. När han har fått en idé och vägrar att lyssna på motargument.

De har känt varandra i 27 år, Andreas Brännström och Klebér Saarenpää.

En vänskap som inleddes i samband med att de kallades in till samma ungdomslandslag. Där följdes de åt, delade ofta rum under samlingar och resor, och vänskapen bestod sedan långt in i vuxenlivet.

Som personer är de ganska olika. Inte minst när det kommer till hur offentliga de har valt att vara, vid sidan av fotbollen.

Googla Andreas Brännström och du hittar det mesta, från favoritlag till familjeangelägenheter och politiska ståndpunkter.

En sökning på Klebér Saarenpää och du hittar i stort sett inget alls, utom det mest uppenbara – landslagskarriären, skadorna, någon intervju från tiden i Danmark.

Det är också därför som jag har ringt den forne Dalkurdtränaren.

För att få reda på något som världen inte vet om Brages nye hövding.

– Han höll på att få kicken ur landslaget en gång, det kan du säga åt honom. När han skippade en studieresa, man skulle ut och titta på grejer, och stannade hemma och hängde i en spelhall istället. Det blev riktigt dålig stämning.

Brännström fortsätter:

– Och sen... det här tar emot, men han är världens tråkigaste tennisspelare. Han är ganska bra och lirade när han var yngre. Men han har till och med ett sånt där extra långt racket och han går aldrig på nät eller för ett dödande slag. Han står alltid på baslinjen och bara bollar tillbaka. Han ska bara nå den. Tråkbollar tillbaka tills motståndaren tappar tålamodet (skratt). Han är egentligen bra, men så tråkig.

Du har slutat spela mot honom?

– Nja, vi har lirat några gånger, men han har klar plusstatistik måste jag erkänna.

Sagt och gjort.

När jag dagen efter samtalet med "Brännan" träffar Klebér Saarenpää så är tennis och disciplinära problem två av punkterna i mitt anteckningsblock.

Två av väldigt många.

Vi ses i centrala Borlänge och rejält påbylsad, med tjock vinterjacka och mössan långt neddragen i pannan, känner jag först nästan inte igen Klebér Saarenpää, när han dyker upp i det kylslagna solgasset.

Femton dagar återstår innan seriestarten.

Femton dagar av ytterligare förberedelser innan han får ett riktigt svar på hur långt man verkligen har kommit.

Femton dagar innan det börjar på riktigt.

Det Saarenpää hittills har fått ut av sitt grönvita manskap har dock överraskat positivt, menar han.

– Jag är överraskad, eller glad, över att vi har kommit så pass långt. Folk har hittat sina roller så pass snabbt i det som vi har presenterat, och det jobb som spelarna har gjort. Vi vet vad vi ska göra. Men vi ska göra det under svåra förutsättningar också och det har vi inte riktigt gjort. Men grundplåten är där. Vi har spelare som har gjort det fantastiskt bra och håller hög klass.

Tänker du på några särskilda?

– Kollektivet först och främst, men jag måste säga att Marcus Astvald har gjort det fantastiskt bra. Och jag tycker att (Mihlali) Mayambela har gjort det fantastiskt och tränat bra. Den senaste tiden har han kommit in och spetsat vår verksamhet. Det är en spännande spelare för framtiden. Anton Lundin håller jag högt som spelartyp, med egenskaper som är sällsynta och jag tror att han kommer att nå långt i sin karriär. Och det är härligt att ha en professionalitet som i Carlos Garcia, som har haft en brokig karriär, men som har gjort det oerhört bra.

– Det finns många spännande småkorn, som gör oss intressanta och som säkert kommer att göra omgivningen intressant också.

Tio år har gått sedan han själv avslutade sin spelarkarriär och klev in i tränarrollen.

– Det har varit lärorika år. Jag var förberedd på att sluta spela fotboll, så övergången för mig var inte så farlig. Jag visste vad jag skulle göra och jag visste var jag stod någonstans. Men det har varit en resa, och det har varit lärorikt att stå på andra sidan. Man tycker att man kan fotboll som spelare, men att vara ledare är något helt annat.

Trots att han fortfarande är rätt ny på jobbet i Brage så känns Klebér Saarenpää trygg i sin roll och det växer ganska snabbt fram en bild av en person som vet vad han vill med sitt tränarskap, men också ganska genomtänkt i hur målen ska realiseras.

– Men jag lär mig allt hela tiden, och är långt ifrån färdig. Och jag hoppas att jag aldrig kommer att bli färdig. När man känner sig färdig, det är då man börjar stanna av och blir en gammal tränare. Då blir man synad ganska fort av en spelartrupp.

– Och i det här sammanhanget så är jag ju faktiskt ganska ny. För tränare som får en bra tränarkarriär så brukar det ta ungefär tio år innan de slår sig in i finrummet, på en högre nivå. Så jag är nog där jag ska vara egentligen. Och jag är jätteglad över att jag är där jag är.

Vägen till Brage har dock varit allt annat än spikrak, och trots att han fortfarande är relativt färsk i sammanhanget så har 42-åringen hunnit få känna på den tuffa verklighet som tränarrollen ibland kan innebära.

2013 ledde han, tillsammans med managern Özcan Melkemichel, ett Syrianska som när säsongen summerades ramlade ur allsvenskan.

Tre år senare tog han visserligen en liten revansch, då han räddade kvar samma klubb i Superettan, men dessförinnan hade Saarenpää även hunnit med att få sparken som huvudtränare för danska Vejle, när det stod klart att man inte skulle nå de högt uppsatta målen.

– Det är en del av gamet i den här branschen, så det är inga konstigheter. Men tufft, absolut. Man vill ju inte gå, utan slutföra ett uppdrag. Men jag förstår klubben. De skulle upp, och vi var inte tillräckligt bra för att gå upp.

Hur har du hanterat motgångarna?

– Nej, men jag var införstådd med det. Vi vred och vände på varenda sten, så många gånger. Så jag kände själv att jag inte kunde göra så mycket mer, där och då.

– Det handlar om att läsa av signaler, jobba framåt och sen vara professionell i det och inte ta det för personligt. För det är business. Tyvärr.

Att älta är uppenbart inte Klebér Saarenpääs grej.

– Det är svårt att inte ta det personligt och det blir en tid som är en sorgetid. Men det handlar om att komma tillbaka så fort som möjligt och vara professionell. Tar du det för personligt så får du för långa svackor och det blir jobbigt. Därför tror jag att det är viktigt att förstå att det är business i det.

Du går snabbt vidare?

– Ja, det måste man göra. Men självklart känns det när man misslyckas med ett uppdrag. Man lägger ju ned all tid i världen för att nå målet, oavsett vad, och det kostar rätt mycket i socialt engagemang utanför fotbollen, med sina vänner och sin familj. Att då inte få vara med helt plötsligt, det är klart att det känns.

Kanske har han blivit härdad av motgångar under sina år som aktiv spelare.

För även om Klebér Saarenpää kom betydligt längre med sin fotboll än de allra flesta, så blev hans karriär på planen knappast en dans på rosor.

Uppvuxen i Uppsalaförorten Gottsunda var det idrotten som hjälpte unge Saarenpää att hitta en stabil social tillvaro, i ett område där det knappast var självklart.

– Jag hade idrotten att luta mig mot. Men andra i det området klarade sig inte lika bra. Som samhället har utvecklats i vissa områden så har det väl blivit värre och värre. Men det var ett jättebra ställe att växa upp på, och det var absolut inga problem, där och då, berättar Saarenpää och utvecklar:

– Det gäller ju att ha något annat, så att man inte hamnar utanför samhället. Någonting att göra socialt. För mig var det idrott. Jag provade alla möjliga idrotter, men fastnade för fotbollen.

Han låg tidigt långt fram i sitt fotbollsspelande, inte minst fysiskt, och redan som 15-åring spelade han seniorfotboll i division 3 med Unik.

Året därpå hade Saarenpää värvats till Uppsalas stolthet, IK Sirius, som då höll till i division 1, vilket motsvarade dagens Superettan.

Spel i samtliga ungdomslandslag, en vidare flytt till allsvenska Djurgården följdes upp av fyra framgångsrika säsonger i IFK Norrköping.

Fotbollslivet lekte för Klebér Saarenpää. Världen låg öppen och där och då, fanns det egentligen inget tak för hur långt han skulle gå. Något slutmål fanns inte.

Allt som fanns var viljan och drömmen att ta sig vidare. Bli ännu bättre. Nå ännu längre.

År 2000 fick han, som 25-åring, debutera i Lasse Lagerbäcks och Tommy Söderbergs landslag, då han startade bredvid Teddy Lucic i träningslandskampen mot Danmark under januarilägret på La Manga.

Det internationella genombrottet skulle dock komma först året därpå, då Saarenpää växte ut till en nyckelfigur i den blågula truppen.

– Går jag tillbaka till känslorna då så var det bara vardag. Man var i klubblaget och gjorde jobbet. Man var i landslaget och det var jättekul. Man blev stimulerad och fick mer energi och sen var man tillbaka. Det blev en språngbräda till nästa, nästa, nästa...

5 september 2001.

En kokande Ali Sami Yen-stadion i Istanbul.

Näst sista omgången av VM-kvalet och gruppfinal mellan Turkiet och Sverige där blågult, inför matchen, har två poängs försprång till turkarna.

Sverige spelar bra och, inte minst Marcus Allbäck, testar den turkiske målvakten, Rüstü, flera gånger om, utan att få utdelning.

I inledningen av andra halvlek tappar man istället markering på skyttekungen, Hakan Sükur, som säkert nickar in ledningsbollen, och sätter Turkiet i förarsätet i kampen om en direktplats till VM.

Sverige fortsätter dock att ösa på och med bara minuter kvar nickar Henke Larsson in kvitteringen.

Ett bra resultat, då krysset innebär att Sverige fortfarande har gruppsegern i egna händer. Denna höstkväll ska dock sluta ännu bättre.

På stopptid tappar hemmaspelarna totalt bort en inbytt Andreas Andersson som helt obevakad i straffområdet trycker in 2–1 till Sverige.

Ett mål som innebär svensk seger, en säkrad plats i VM-slutspelet och kollektivt glädjefnatt framför tv-apparaterna i ett helt land.

En av hjältarna är Klebér Saarenpää som bildar stabilt mittlås med Patrik Andersson matchen igenom.

När Saarenpää nu, snart sjutton år senare, tänker tillbaka på den där kvällen i Istanbul och tiden tiden där och då så minns han den som – inget särskilt alls.

– Alltså... nej. Man levde bara i nuet och det var en fotbollsmatch som alla andra. Det blir mer media, mer skriverier och tv, men nej... inget så. Landslagssamlingar för mig var en samling där man skulle göra ett jobb. Jag var inte så supersocial med resten av gruppen, och det är en så kort samling. Det är mycket äta, sova, fokusera, konstaterar Saarenpää och fortsätter:

– Men det var en jätterolig tid, för man fick ju byta miljö och träffa nya människor, som är på en annan nivå. Och organisationen runt ett landslag som är på en annan nivå, så man bli ju väldigt stimulerad. Och det gav en drivkraft till att komma vidare klubblagsmässigt.

Men just den matchen måste väl ändå vara ett av karriärens större minnen?

– Ja. Men känslomässigt så kan jag gå tillbaka och drömma om Norrköpingsmatcher och Djurgårdsmatcher på samma sätt. Jag tror att det blir större för folk runtomkring än för en spelare.

Att Klebér Saarenpää skulle bli en del av den trupp som 2002 skulle åka till Sydkorea och Japan för att spela VM, såg nog de flesta som ganska självklart, efter hans insatser under hösten.

– Jag vet inte hur de tänkte, men det kändes ju som att jag hade cementerat den platsen som jag åtminstone hade stoppat in en fot i. Om jag bara hade varit frisk och kry.

Det var ju just det.

Se ett sammandrag av Sveriges makalösa vändning i VM-kvalet mot Turkiet 2001:

Han hade dragits med problemen under ett par års tid.

En stressfrakur, mitt på smalbenet, gjorde att Klebér Saarenpää fick ondare och ondare och mot slutet av 2000 började smärtan bli så påtaglig att han tvingades att ta pauser från den ordinarie träningen för att få speciella behandlingar.

Tiden gick, och i takt med att VM närmade sig så blev tiden allt mer knapp.

Tidigt 2002 togs beslutet att Saarenpää skulle operera sitt skadade smalben. Ett ingrepp som innebar att VM-drömmen gick i kras.

– Tanken var att jag skulle göra operationen efter VM, men jag hade så pass ont att det inte gick. Henke Larsson hade ju samma typ av skada och hans ben gick av i Celtic, så jag hade väl tur att det inte gick av på det sättet. Men det var en stor operation och rehaben tog otroligt lång tid.

Hur kändes det att behöva tacka nej till VM?

– Nej, men jag tog beslutet om operation, inget VM, punkt slut. Och sen vidare. Så det är inget som jag har grämt mig över.

Är det verkligen så enkelt?

– Ja. Det är väl den konstiga svagheten som blir en styrka på något sätt. Jag såg VM och det var inga problem. Jag kom snabbt förbi. Man var fast i sin lilla fotbollsbubbla.

Såg du dig själv i ett VM längre fram i karriären?

– Nej, jag tänkte inte alls på VM. Jag tänkte bara fotboll och komma tillbaka. Sedan om det var ett b-lag, en bänk eller ett VM så skulle jag bara spela fotboll.

Klebér Saarenpää blev borta länge.

Och när saker och ting väl började ljusna, när han äntligen skulle få börja spela fotboll igen, så kom nästa smäll.

– Jag satt på en cykel i ett och ett halvt år i princip. Efter det började kroppen något så när komma tillbaka. Det var en cupmatch i Ålborg som skulle ge mig möjlighet att komma tillbaka och spela igen. Tre dagar innan den matchen så drog jag korsbandet på en träning.

Mörker.

– Då var det tack och godnatt. Då var jag slut. Mentalt och i kroppen. Efter det sprack min fotbollsbubbla, helt och hållet. Min identitet och allt jag skulle göra var att spela fotboll på den högsta nivån. Jag identifierade mig själv som person väldigt mycket med fotbollsspelaren. Men där och då hamnade jag i... jag brukar säga att det är min sämsta tid i livet. För jag hamnade verkligen på botten och mådde dåligt.

– Samtidigt blev det också min bästa tid, för i och med att fotbollsbubblan sprack, så hittade jag ett liv utanför. Jag kunde värdesätta andra saker mer. Familj, vänner, studier, jobb... Det fanns en värld utanför fotbollen också. Jag hade varit extremt inkapslad i fotbollsvärlden, på ett sätt som gjorde att jag inte tycker att jag växte som människa.

– Men jag var tvungen att landa på botten ordentligt. Jag mådde inte speciellt bra och var väldigt destruktiv.

Hur tog sig det uttryck?

– Jag var ju inte en elitidrottsman då och hade inte moroten att jag skulle spela fotboll om en månad. Kroppen var ett vrak och jag skulle igenom en rehab igen... jag levde inte som en idrottsman och hade inte energin och drivkraften för att ta mig dit hundraprocentigt.

När han väl tränade så gjorde han det dock ordentligt och efter fem månader var Saarenpää åter tillbaka på planen.

Bristande grundträning, i kombination med att musklerna inte hade fått jobba explosivt på nästan tre år, gjorde dock att bakslagen kom på rad. Han drog sönder, mer eller mindre, allt som gick att dra sönder.

– Det blev mentalt tufft på det sättet att jag fick en strimma hopp och jag var ganska nära, bara för att åka på en ny bristning. Blev borta i fyra veckor, kom tillbaka, åkte på en hälsena, kom tillbaka, åkte på en ljumske... Det krossade mig mentalt fullständigt. Det var en tuff period, men också den bästa. För jag slutade med fotboll, mentalt och fysiskt.

Det hela ledde till att Saarenpää faktiskt slutade på riktigt under en kort period, då han flyttade hem till Uppsala och började plugga.

Det dröjde dock inte innan suget kom tillbaka, och 2005 gjorde han comeback i Sirius. Därefter följde en sejourer i både Vejle och Hammarby, innan spelarkarriären tog slut på riktigt efter säsongen 2008.

Rent spelmässigt återhämtade sig dock aldrig Klebér Saarenpää på allvar.

– Jag skulle inte säga att jag kom tillbaka till eliten riktigt. Jag var halvtrasig och tog en annan roll också. Jag började se helheten mer än mig själv och satte laget i fokus. De sista ett och ett halvt åren i Hammarby hade jag mer av en papparoll. Jag visste att jag inte skulle spela utan var där för att göra omgivningen bättre. Så redan där var jag inne på ledarskapsfrågan och nästa steg. De åren var en ren bonus, att jag fick vara i den miljön, faktiskt.

Skadorna gjorde att landslagskarriären stannade vid elva framträdanden.

Förutom att ha varit med och fört Sverige till VM hann Klebér Saarenpää under den perioden dela omklädningsrum med i stort sett alla de senaste decenniernas allra största blågula profiler.

Han var även med när den störste av dem alla, Zlatan Ibrahimovic, slog igenom i a-landslaget på allvar, då han krönte sin tävlingsdebut med att göra mål mot Azerbajdzjan i den avslutande VM-kvalmatchen 2001.

– Det var en extrem hajp kring honom. Publiken och hela Sverige rycktes ju med i det där. När han värmde så började de skrika hans namn och det blev ett jäkla tryck. Och när han kom in så gjorde han så klart mål. Det var fantastiskt häftigt för honom.

Hur var han?

– Ung och målmedveten (skratt). Han var sig själv, som han alltid har varit. Men i en ung tappning, som har förädlats med tiden.

Förstod man att han skulle bli så stor redan då?

– Nej, det tror jag är svårt att säga. Det finns så många hinder på vägen. Han var en duktig spelare, inget snack om saken, men att förutspå att en artonåring ska bli så stor, det är svårt att säga med säkerhet.

Vilket är det bästa minnet från landslaget?

– Första gången jag blev uppkallad till a-landslaget. Jag var på en U21-samling och a-laget fick något återbud. Då blev jag uppkallad till en hemmamatch mot Estland på Råsunda. Under Tommy Svensson. Så det var det gamla gardet, med Dahlin, Schwarz och Kennet Andersson. Det var ett häftigt förstasteg.

– Men det största blir ju kvalet. Det var en stor match, som betydde mycket för många människor. För mig var det ju en match som många andra, men den blev större när folk påminde en, och när den blev så stor för omgivningen. Då blev den stor för en själv, vare sig man vill eller inte.

Känner du en stolthet över din spelarkarriär?

– Ja. Jag har ju upplevt något som är få förunnat. Det är självklart en jättestolthet. Och sedan är det en ovärderlig erfarenhet när det kommer till hur saker och ting funkar under press, med media, fans, bortamatcher, stora matcher... Allt, hela apparaten runt omkring.

Nyinflyttad i en lägenhet på Bullermyren så är Klebér Saarenpää en Borlängebo i annalkande. Flickvännen, som fortfarande bor kvar i Stockholm, är den som har fått stå för det mesta av pendlandet, så här långt, då byggandet av nya Brage har varit ordentligt tidskrävande.

Någon direkt vardag, vid sidan av fotbollen, har han inte heller hunnit få i sin nya hemstad, berättar han.

Vad gör du när det inte är fotboll?

– Degar. Försöker koppla bort hjärnan helt och hållet och göra saker som inte tvingar mig att tänka på fotboll och ge hjärnan ett break. Träning är det absolut viktigaste. Ibland är man för trött för att träna, tyvärr, och då blir det bara att umgås med nära och kära. Och försöka att inte prata fotboll.

Det är svårt att hitta information om dig. Är du lite hemlig?

– Ja, jag är väl inte som en öppen bok. Sociala medier... nah, inte min grej riktigt. Jag håller mig väldigt tajt där och skiljer på mig som yrkesperson och privatperson. Jag försöker ha en tydlig gräns där. Så jag är väl som en dinosaurie när det kommer till den utvecklingen (skratt). Jag håller mig på min kant.

– Men jag måste väl erkänna att det är en del av utvecklingen, så jag får ju snegla på avstånd och se fördelar och nackdelar med det. Men det tar extremt mycket tid för de där som sitter och glor i sina mobiler hela dagarna.

Jag har åtminstone fått fram att du höll på att få kicken från landslaget en gång?

– (skratt) Antagligen höll personen som sa det själv på att få kicken.

Jaså?

– Det var en historia där "en lagkamrat" hade ont i magen. Bussen skulle gå om fem minuter och så kom lagläkaren in och sa att "han har ont i magen och vill inte åka på bussresan". Året innan så hade vi varit i Jerusalem och tittat på klagomuren, och på den tiden kanske man inte uppskattade kulturarv och såna saker. Och det var en tråkig resa. Så jag tänkte att det där vill vi inte åka på. Eller han ville inte åka, så då tänkte jag att jag hakar på. Så att han inte behövde vara själv en hel dag. Att jag skulle stanna med honom och ta hand om honom. Och läkaren var stressad och sa att vi fick vara kvar.

– Det fanns en arkadhall och vi skulle fördriva en hel dag själva. De skulle komma hem vid femtiden. Klockan fyra stod vi i arkadhallen, och så kom spelarna och sa att det var möte. Då hade de kommit hem tidigare (skratt). Förbundskaptenen var väl inte helt nöjd...

Ni höll på att bli hemskickade?

– Njae... han uttryckte väl att det är en god grund för att inte vara med i landslaget vidare, om man inte sköter sig. Så då fick man be om ursäkt.

Var den andre personen Andreas Brännström?

– Det kan jag inte bekräfta...

Du ska även vara världens tråkigaste tennisspelare?

– Det är för att personen som har sagt det aldrig har vunnit mot mig.

Mycket stå på baslinjen?

– Alla har sin spelstil. Han har världens sämsta smash. Det är en stekpanna... det är lätta matcher.

Extra långt racket?

– Ähhh. Nej, men jag har en bra track rate. Jag har aldrig förlorat. Det är motståndaren som är för dålig helt enkelt.

Game. Set. Match.

Vi släpper tennisen och går istället in på det som de kommande åren är tänkt att vara Klebér Saarenpääs huvudsakliga sysselsättning.

Att arbeta för att ge Borlänge, och Dalarna, något som man inte har haft på väldigt länge.

Säsongen 2018 ska IK Brage vara ett lag som inte gnäller. Oavsett förutsättningar och yttre omständigheter.

Det har synts och, inte minst, hörts tydligt om man har följt laget på nära håll under Klebér Saarenpääs ledning, under några rätt barska vintermånader på försäsongen.

– Den mentala styrkan hos gruppen måste vara klanderfri om vi vill nå resultat. Det är en vinnarkultursinstinkt som vi måste få in, som smittar av sig när det kommer in nya spelare. Det blir ett maskineri som driver sig självt, snarare än att en ledare ska stå och driva det varje träning. Kraften hos gruppen är den stora motorn och vi måste pränta in det, så att de blir självdrivande, förklarar Saarenpää och fortsätter:

– Sen gnäller jag självklart mycket också. Jag kommer säkert stå där och gnälla på det ena och andra, men då handlar det om att ta ett djupt andetag, hitta fokus, veta vart vi ska och göra rätt saker. Men man får självklart vara en känslomänniska. Vi ska inte vara robotar.

Vad skulle du säga kännetecknar dig som tränare?

– Jag tror att jag uppfattas som en auktoritär, stark ledare, fast ändå mänsklig, på så sätt att jag förstår spelare när de mår dåligt eller har gjort en dålig träning och vad som ligger bakom. Jag förstår det, absolut, men jag kommer alltid att kräva hundra procent och vara jobbig med det. Då får man lägga sig tidigare, stänga av tv-spelet eller äta en till potatis. Eller vad det nu kan vara.

Han funderar och väljer orden innan han fortsätter.

– Jag är en tränare som vet vad jag vill ute på planen. Och förhoppningsvis ger jag en positiv energi ut till spelarna. Att de känner att någon går först i ledet, som man tar rygg på. En ledare. Det är det viktigaste. För när det börjar storma så letar man efter den där fyren, och då måste man gå först och visa vägen. När det går bra och allt flyter på, då ställer du dig sist i ledet. Då låter du gruppen och den kraften driva.

Det sägs att du är extremt envis.

– Jaså? (skratt). Ja, det är jag nog. Tills jag blir klokare och vill ändra mig. Men det kanske tar lite tid.

Hur kan det ta sig uttryck i tränarskapet?

– Där är det mer positivt, på så sätt att vi ska igenom ett projekt och göra någonting. Om någon spelare misslyckas så får vi vända uppochned på allting. Då gör vi motsatt sak för att få den effekt vi vill ha. Vi är envisa och gör allt för att lära Viktor Bergh att sparka med högern. Då ska vi jobba på det. Hårt. Och ge oss fan på det.

– Jag har sagt till spelarna, att oavsett om du spelar alla minuter eller ingen minut, så ska alla vara bättre fotbollsspelare i slutet av den här säsongen. Det är viktigt.

Har du lyckats implementera det som är du i gruppen?

– Jag är nöjd med det som vi har lyckats implementera, innan en seriepremiär. Sen har vi mycket kvar. När det hettar till och när det blir puls, då blir kanske självklarheterna gråzoner. Och det är det vi måste igenom och cementera saker. Vi har varit ihop kort tid och har inte blivit testade än. Och det är det som ska bli spännande – att börja. För vi har inte börjat än.

Är det läskigt att känna att ni inte blivit testade?

– Läskigt är det inte. Men – i och med den erfarenheten jag har – när vi hamnar i skiten, på botten, när vi får en ordentlig käftsmäll. Det är då som vi ser vad vi är gjorda av. Vad har vi för robusthet? Då handlar det om vad vi i grunden står för som människor. Det skulle jag jättegärna vilja ha svar på.

– I medgång är det lätt och inga konstigheter. Men det är en lång säsong vi ska igenom, och då måste man kunna hantera motgångar. Kan vi det så kommer våra framgångar att bli större.

Vad krävs för att du ska vara nöjd när säsongen 2018 är slut?

– Att vi har hållit oss till det arbetssätt som vi har satt och att det fungerar. Att vi vidareutvecklar det och får resultat med det. Och att vi har skapat en miljö och ett varumärke kring Brage som är attraktivt. Som Sverige och spelare får upp ögonen för. Att man vill vara en del av Brage. Att vi skapar det buzzet som gör det enklare för oss att ta nästa steg.

– Det är viktigt att vi nu gör rätt saker rakt igenom föreningen. Att vi har en bra produkt, som är attraktiv för ungdomar i Borlänge och runtomkring, för att få en elitutbildning på riktigt. Att vi ställer de kraven på oss själva, först och främst, innan vi börjar ställa det på ungdomarna.

– Vi ska skapa en robusthet, som gör att man oavsett motgångar står rustat ekonomiskt och organisationsmässigt. Det tror jag är jätteviktigt om man vill etablera sig i elitfotbollen.

Den sportsliga målsättningen kortsiktigt har Saarenpää varit öppen och tydlig med ända sedan han kom till klubben.

– Min vision är att vi ska etablera oss i Superettan. Det måste stå fast. Men det finns en uppsida och nedsida. Det blir ett stort och brett begrepp, men vi väljer att använda det för att inte måla in oss i ett hörn. Vi är nykomlingar och får inte glömma det. Och vi är inte där ekonomiskt eller organisationsmässigt än, för att ta emot en käftsmäll. Därför måste vi vara ödmjuka i början. Det är några som gör sina debutår i Superettan.

– Men vi har fått ihop en bra grupp med bra karaktärer och duktiga fotbollsspelare. Faller allt på plats, då kan det bli intressant redan nu. Men springer vi iväg resultatmässigt betyder det att det blir jäkligt bråttom för ekonomin och organisationen att komma ikapp.

Kaffet har hunnit ta slut två gånger, och efter nästan två timmar tillsammans med Brages nye tränare börjar jag få en ganska bra bild av varför han valde Brage och vad han han vill åstadkomma i Dalarna.

Att bygga Brage tillbaka till där man var innan det stora raset 2013 räcker inte.

Klebér Saarenpää vill ta Brage längre än så.

– Det finns en potential, i Borlänge och Dalarna, att göra något stort och bli en maktfaktor. Östersund har ju gjort en fantastisk resa och det finns möjligheter att göra det. Men då krävs det mycket för organisation och akademi och resultat i a-laget för att nå dit.

Du kan se dig själv ta upp Brage i allsvenskan?

– Absolut. Det är det som är målsättningen. Om det sker 2024 eller 2018, det får vi se.

Men du är sugen på att vara kvar till 2024?

– Ja, gör vi rätt saker och utvecklas, så varför inte? Jag vill bygga något som är bestående och som Brage kan ta vidare, oavsett om jag är kvar eller inte. Målsättningen är att vinna. Bygga för att vinna.

Har du någon tränardröm?

– Vinna. Jag ska vinna en liga. Jag ska vinna allsvenskan. Men att jag ska gå till en särskild liga eller något sånt... nej. Vi får se var man hamnar, men så klart vill man vinna det största. Men det är svårt för en svensk tränare. Sven-Göran Eriksson är man inte. Det är ett tufft klimat, och jag ska vara lite realist också. Men drömma och jobba för det får man. Sen får man väl se.

Klebér Saarenpää tystnar i någon sekund, innan han fortsätter sitt resonemang. Ett tankesätt som liknar det som han hade som spelare – det finns inget slutmål.

– Det finns inget stopp. Inget specifikt. Nu är jag här i Brage och tar vi oss till en Champions League-final och vinner den så skulle det vara fantastiskt.

Han flinar till.

– På Domnarvsvallen.

Fotnot: IK Brage spelar årets premiärmatch i Superettan lördagen den 31 mars, då man ställs mot AFC Eskilstuna på bortaplan.

