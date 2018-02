IK Brage lånar spelare från Djurgården: "Profilen och tajmingen är bra"

Mihali Mayambela kom till Djurgården från sydafrikanska Cape Town All Stars inför säsongen 2016. Under den säsongen gjorde han åtta matcher för klubben, och var under 2017 sedermera utlånad till Degerfors.

Där gjorde mittfältaren sju mål och fyra assist på 28 startade matcher.

Nu ansluter Mayambela alltså till IK Brage, även det på lån från Djurgården, till kommande säsong.

– Vi är väldigt glada över att ha fått till en överenskommelse med Djurgården om Mayambela, då profilen och tajmingen är bra för oss och att få in honom efter ett lyckat år i superettan förra säsongen. Vår förhoppning är att vi lyckas bidra till att han tar ytterligare kliv i sin utveckling och att vi tillsammans skapar många trevliga minnen ute på planen för IK Brage, säger Klebér Saarenpää om nyförvärvet till klubbens hemsida.

Läs också: Anfallslöftet lämnar IK Brage – bad själv om ett miljöombyte: "Ibland blir det inte som man tänkt"

Läs också: Efter Sportens avslöjande – Dalkurdbacken klar för IK Brage

För Plus-kunder: Efter skadefyllda vintern – Sellin om vägen tillbaka: "Får jobba med pannben istället"

För Plus-kunder: Inför debuten – Brages spetsvärvning om pressen att leverera: "Jag vet vad jag går för"

För Plus-kunder: Saarenpää efter förlust i första försäsongsmatchen: "Ingen som är redo för 90 minuter än"