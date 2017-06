Dalkurdanfallaren lånas ut till seriekonkurrenten

Beskedet gick att läsa på både Dalkurds och Norrbys hemsidor direkt efter matchen lagen emellan under måndagskvällen.

Det rör sig om 20-årige anfallaren Leonard Pllana, som lämnar Dalkurd för Norrby IF efter sommaruppehållet.Leonard Planna, som har KF Trepca (Kosovo) som moderklubb, gjorde succé i Grebbestads IF 2015. Med 15 mål i Division 2 Norra Götaland, provtränade han för Helsingborgs IF innan han blev klar för Dalkurd.

Pllana, som fyller 21 i augusti, är ett framtidsnamn som Dalkurd tror mycket på, men som har tuff konkurrens i Borlänge-klubbens anfall. Han lånas ut till Norrby IF under resten av säsongen. Pllana har noterats för två mål i årets Superettan, tre mål 2016, och har representerat Kosovos U21-landslag.

– Det känns konstigt att lämna Dalkurd då jag har trivts väldigt bra här. Jag kommer till en klubb som jag tror passar mig bra då jag har fått ett fint intryck av Norrby. Jag kommer tillbaka i november och firar förhoppningsvis avancemanget till Allsvenskan med de andra grabbarna i Dalkurd, säger Pllana till dalkurd.se.

Mer om matchen, som vanns av Dalkurd med 4-1 (där Ricky blev tvåmålsskytt), kommer senare.