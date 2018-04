Här inleds "Vägen tillbaka" – se vår unika dokumentär om Kvarnsvedens IK inför premiären av Elitettan

På söndag tar Kvarnsveden de första stegen på vägen tillbaka mot Damallsvenskan.

Sporten satsar rejält på Borlängelaget och kommer bland annat att direktsända arton av lagets matcher under säsongen.

Uppladdningen börjar här och nu, med vår unika dokumentär som spelats in under försäsongen.

Häng med in i omklädningsrummet och spelarbussen. Hör spelarnas tankar och förväntningar inför säsongen. Och vad är det egentligen som kännetecknar Kvarnsveden 2018?