Efter förhandlingarna – nu förlänger Awad med Dalkurd: "Har alltid varit mitt förstaval"

Ahmed Awad har under hela sin seniortid tillhört Dalkurd förutom under en sejour i Värnamo under 2013.

Efter säsongen som tog laget upp till allsvenskan, gick Awads kontrakt med klubben ut.

Men på juldagen kom den sena julklappen: Awad stannar i Dalkurd två år till för att hjälpa klubben till nya framgångar.

– Det känns jättebra. Vi har förhandlat ett tag och det är skönt att det är över och vi har funnit en lösning. Det ska bli kul att få vara med och kunna hjälpa Dalkurd nå nya höjder och att spela Allsvenskan, som har varit en dröm för oss alla, säger Awad till klubbens hemsida och fortsätter:

– Sedan jag började spela fotboll har Dalkurd alltid varit med i bilden. Dalkurd har alltid varit mitt förstaval och kärleken har varit ömsesidig mellan oss båda. Så det har aldrig funnits några sådana tvivel, men allt måste stämma för båda parter. Det gäller allt från min fortsatta utveckling till hur Dalkurds planer är och det är skönt att vi har löst allt på bästa sätt för oss båda.

