Världsstjärnor tävlar i Mora

Tove och Andrey toppar båda världscupen efter första omgången i Finland i slutet på november.

Hela den svenska eliten är på plats för tävlingarna i Mora som är svenska OBS-tävlingar inför EM i Bulgarien i början på februari.

Tove, som representerar hälsningeklubben Alfta Ösa OK i skidorientering, och Andrey Lamov, rysk landslagsman i IFK Mora OK: s färger dominerade stort vid världscupen inledning i Finland. Duon blir nu fina värdemätare för övriga åkare under helgens OBS-tävlingar.

På lördagen står medeldistans på programmet och på söndagen är det långdistans. Alexandersson väljer att endast åka på söndagen. Lamov däremot åker bägge dagarna.

I damklassen har IFK Mora OK egna starka åkare till start som Magdalena Olsson, andra svensk i världscupen på sjunde plats, samt Hanna Eriksson och Isabell Salén. De utmanas bland annat av två andra landslagsåkare från dalaklubbar: Linda Lindkvist, IK Jarl Rättvik och Frida Sandberg, Säterbygdens OK.

I herrklassen är Erik Rost, Alfta Ösa OK och Martin Hammarberg, Sundsvalls OK, bäst av svenskarna i världscupen på femte och sjätte plats. Duon utmanar Lamov precis som bland andra arrangörsklubbens Linus Rapp som startat säsongen med flera bra insatser. Andra vassa namn till start är till exempel Ulrik Nordberg, Umeå OK och Markus Lundholm, OK Renen Luleå.

Tävlingarna har start och mål vid Selja-Långlets bygdegård strax utanför Mora. Grönklitt var planerad tävlingsort men på grund av för mycket snö flyttades arrangemanget till terrängen intill Vasaloppsarenan nära Mora.

– Det var helt enkelt för mycket snö när vi skulle börja köra upp spår i Grönklitt. Vi fastnade med skotrarna flera gånger och beslutade att flytta tävlingen ner till Mora istället, säger tävlingsledare Per Rapp.

