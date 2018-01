Teatern Drottningsylt visas i Vansbro

Varenda svensk stad har en staty, ett porträtt eller torg döpt efter våra svenska manliga regenter. Men vad höll då alla drottningar på med hela historien? Här är Drottningsylt - alla Sveriges kvinnliga monarker på ett bräde

Josefin Johansson och Robert Noack ger er samtliga svenska drottningar från Sigrid Stordåda till Silvia. Där emellan träffar vi Karin Månsdotter, Kristina och så klart de fyra Eleonorerna (Maria, Hedvig, Ulrika och Ulrika igen) -alla på en dryg timme via sketcher, sång och dans. Ibland roligt, ibland sorgligt, alltid intressant. Josefin "Josefinito" Johansson är komiker och artist som skrivit och agerat för radio, TV och scen sen 2007. Har synts i bland annat Allsång på Skansen, Så ska det låta, Doobidoo, Kändisbarnvakten och tävlar under -17/-18 i På spåret i SVT. Robert Noack är sångare och skådespelare som just avslutat fyra år som Karl-Oskar i Björn&Bennys nyuppsättning av Kristina från Duvemåla. Har senast setts i Billy Elliott på Stockholms Stadsteater under 2017.