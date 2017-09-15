Resultat för terrängserien

D6 (500m) : 1) Alice Zetterquist,NIF,3.36 , 2) SigridMunters,DJIK,4.13 , 3) Alicia Ihlar,DJIK,4.23 , 4) Molly Enmalm,NIF,4.44 , 5) Joline Ihlar,DJIK,6.33, 6) Siri Liss,DJIK,8.09
H6 (500m): 1) Liam Bornström-Carlsson,NIF,4.08, 2) HelgeStröm,DJIK,4.10, 3) Wilde Vik NIF, 4.27 , 4) Joel Lissjnais, NIF, 5.34 , 5) Axel Larsson,NIF,5.37 , 6) Emanuel Nyberg, DJIK, 6.56, 7 ) Henry Stark,DJIK,8.05 , 8) LiamIhlar, DJIK ,9.22, 9) Hjalmar Lissjanis,NIF,13.01
D7-8 (500m): 1) LinnAndersson, DJIK, 3.56, 2) Hanna Kignok-Olsson, NIF, 4.56
H7-8 (500m): 1) Olof Skagerling, NIF, 3.32 , 2) Samuel Lissjanis, NIF, 3.33 , 3) Ludvig Enmalm, NIF, 4.31