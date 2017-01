Jakten på varg i Nås rullar igång efter att de hittat spår i nysnön

I söndags avbröts jakten i Orsenreviret efter att ett skott hade avlossats mot varg och det var den sista i den tilldelning området har på sex vargar.

Men under måndagen kunde länsstyrelsens vargspårare konstatera att skottet var en bom och den aktuella vargen var oskadd. Därmed skulle det vara fritt fram att återuppta jakten, men det var väldigt dåliga förutsättning i måndags och de flesta jägarna hade återgått till sina jobb.

Tanken var att återuppta jakten under lördagen, eftersom det utlovades nysnö i slutet av denna vecka. Nu kom snön under onsdagen och det kunde göras nya spårningar under torsdagsmorgonen.

– De som varit ute har hittat helt färska spår och nu har jägarna beslutat att de ska samlas för att försöka avsluta årets jakt, säger Christer Gruhs.

Enligt uppgift är det en tik som finns kvar i reviret och målsättningen är att skjuta den under torsdagseftermiddagen. Länsstyrelsen har beslutat att hela reviret ska tömmas på varg, eftersom det finns tecken eller bekräftat att det handlar om inavel i gruppen.

– De beslutade att jaga redan i dag, eftersom det finns en oro för att förutsättningarna blir sämre till helgen, i dag är det helt perfekta omständigheter, betonar Christer Gruhs.

Spåren som påträffades under torsdagsmorgonen är helt färska och nu utgår jägarna från dessa när de ställer upp passkyttar för att jaga.