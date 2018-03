De vill skapa en arena för en rad olika sporter - både på snö och barmark - nu är kommunen med i satsningen

Skidstadion i Snöån växte fram i slutet av 80-talet och Roland Thorén hade ganska nyligen vid den tiden börjat engagera sig i klubben. Där skidstadion ligger fanns det i stort sett inte annat än skog, men förutsättningarna var de rätta, det var perfekt terräng för att anlägga skidspår och en bana för att åka rullskidor.

– Jag minns när vi var här ute och knallade runt och tittade och bland annat Gunde Svan var med och hade massor med idéer, berättar Roland Thorén.

Planerna tog allt fastare form och under något av de sista åren på 80-talet byggdes en fem kilometer lång asfalterad slinga i området, där det gick att åka rullskidor. Det sattes upp skyttemål för skidskyttar och det byggdes en tvåvåningsbyggnad med servering på övervåningen.

– Tanken var att det skulle bli arbetslokaler och kontor på den nedre våningen, men det blev aldrig riktigt så, minns Roland Thorén.

Anläggningen har använts flitigt och börjar bli lite sliten, bland annat är det sprickor i asfalten och det gör att vatten tränger ner och asfalten går sönder. Skyttemålen är lagade och svetsade så många gånger att metallen har utmattats.

– Jag måste ändå påstå att allt har hållit väldigt väl trots att det är 30 år sedan det byggdes, säger Janne Eriksson, Dala-Järna IK.

Nu är det dags att göra något åt hela anläggningen och från Dala-Järna IK har de tagit fram ett förslag till hur området kan utvecklas. Det handlar om ny asfalt och en bredare bana runt för rullskidåkarna. Det finns ett önskemål om att det ska vara tre meter brett istället för 2,5 meter och det är kopplat till säkerhetsaspekten.

Utöver det behöver målen för skidskyttarna ersättas med en helt ny anläggning och där förordar föreningen att det blir mekaniska mål även i fortsättningen.

– De är lättare att lag om det blir några fel, elektroniska mål kan det bli fel på, som ingen i klubben kan laga och då blir det dyrt, poängterar Janne Eriksson.

De vill även bygga en extra slinga som är lite mer lättåkt för nybörjare på cirka 1,5 kilometer och den långa slingan utökas med 500 meter.

– I planerna ingår det även en jordbana på tre kilometer för mountainbike och de har för övrigt massor med stigar att köra på här i området, säger Roland Thorén.

Dessutom ingår det att bygga om nedre våningen i huset till omklädningsrum, som ska vara handikappanpassat.

– Sammantaget är planerna kostnadsberäknat till 6,5 miljoner kronor och vi har för avsikt att söka pengar från Arvsfonden och Riksidrottsförbundet, landar detta är vi i hamn och kan sätta igång och jobba, konstaterar Janne Eriksson.

Både han och Roland Thorén är väldigt övertygade om att detta kan bli an anläggningen som kommer att locka massor med ungdomar och vuxna till Snöån, det finns allt för cyklister och skidåkare i all dess former.

– Vi tror att det kan locka många att komma till kommunen på olika former av läger, där de tränar hos oss och bor på Snöån, funderar Janne Eriksson.

En grundläggande förutsättningen för denna satsning var att kommunen var med på banan, de äger de skidstadion och med tiden har de själva fått stå för alla kostnader, eller anläggningen hade förfallit.

– De satsar 1,2 miljoner kronor och får investeringar på 6,5 miljoner för dessa, konstaterar Janne Eriksson.

Allt står och faller med att alla är positivt inställda och beviljar pengar, från bland annat Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Är inte de med, är inte heller kommunen med.