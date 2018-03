Buktalaren från Vansbro till final i Talang trots allt - "Jag började storgrina"

► LÄS ÄVEN: Stor intervju med Stephanie inför semifinalen

På fredagskvällen avgjordes den andra semifinalen i Talang i TV4, där bland andra Stephanie Elovsson-Jägmo tävlade, med sin docka Cecilia. Stephanie kom inte bland de tre som fick flest röster, och gick därmed inte vidare. Inte då i alla fall.

– Jag var inte så ledsen, började inte deppa då. Dels för att jag var glad för de andra, och dels för att jag visste ju att chansen fortfarande fanns, säger Stephanie.

Se när Stephanie förklarar hur det går till att buktala - Intervju hemma i soffan:

Efter programmet fick juryn utse tre wildcards, tre favoriter som inte gått vidare från semifinalerna.

– Jag var ju den sista dom ropade upp, och jag blev jätteglad när dom sa mitt namn.

Av de tre utvalda fick folket rösta fram en som får den sista platsen i finalen.

Resultatet presenterade strax efter 11 på lördagen, via en direktsändning i TV4 Nyhetsmorgon.

Det blev Stephanie.

– Det har varit en berg-o-dalbana av känslor. Jag satt i morse och bara skakade. Dom ringde upp från TV4 och jag visste inte att jag hade gått vidare. Jag började storgrina, och sen började alla jag känner ringa, säger Stephanie.

I semifinalen gjorde Stephanie ett nummer där hon och dockan Cecilia bland annat sjöng BWO:s låt "Lay your love on me" med omgjord text, en låt som jurymedlemmen Alexander Bard skrivit. Stephanie fick ros, men även lite ris, av juryn.

– Jag ska hem och fila på ett finalnummer som förhoppningsvis blir ännu bättre än det jag gjort tidigare. Jag kommer att ta åt mig mycket av juryn feedback, för dom kan ju sin grej, även om jag så klart ska göra ett nummer som framför allt jag själv är nöjd med.

Finalen i Talang avgörs kommande fredag.

Kolla även in när Stephanie försöker lära vår reporter Heavy att buktala: