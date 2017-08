Äppelbo gemenskap firar 25 år med fest i två dagar - med besök av landshövdingen

Föreningen bildades 1992 efter att det varit olika projekt och studiecirklar i bygden. Allt som kom fram vid dessa arrangemang sammanställdes i en framtidsplan för bygden.

Denna framtidsplan blev sedan grunden i föreningen Äppelbo gemenskap och den har som syfte att jobba för bygdens bästa. Det handlar om att skapa framtidstro, sysselsättning, värna om småskalig företagsverksamhet, samt förvalta kulturarv och och traditioner. Allt för att skapa en hållbar utveckling i Äppelbo.

Detta ska ske dels genom att föreningen driver egna verksamheter, men också genom att föreningen fungerar som ett bygderåd och bevakar sådant som berör bygdens intressen.

I dag har föreningen en omfattande verksamhet, bland anant driver de ett vandrarhem i det tidigare äldreboendet Älvgården, de säljer hantverk från bygden och har en secondhandbutik. Men även postservice och en servering håller de öppen i Älvgården.

De har utöver detta andra verksamheter och håller dessutom i enr ad olika arrangemang under året, bland annat vår och höstmarknad, utställningar och uthyrning av lokaler.

Föreningen har genom åren blivit lite av en förebild för andra små orter att ta efter och de har fått flera utmärkelser och mycket uppmärksamhet för sitt arbete.

Firandet inleds under lördagen den 19 augusti med en rad aktiviteter. Det handlar om allt från öppet hus, till olika utställningar. Under dagen blir det underhållning för besökran i olika former.

Det stora firandet rullar igång på söndagen med bland annat människor som berättar och pratar om Äppelbo i dag och i framtiden. Senare på eftermiddagen kommer Äppelbo Gemenskap och firandet att få besök av en rad gäster. Bland annat landshövdingen Ylva Thörn medverkar och Vansbro kommun representeras av Nall Lasse Andersson. Andra gäster är ordförande från "Hela Sverige ska leva", Åse Classon, samhällsforskaren Ronny Svensson, och andra. Det kommer att bli en kort diskussion om framtiden och hur man går vidare med det arbete som Äppelbo Gemenska inlett.