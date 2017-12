TV: Fartyget Engelbrekt ångar på i adventstid: "Följ med ner i maskinrummet"

Ångfartyget Engelbrekt är idag Sveriges och ett av Världens äldsta passagerarfartyg i drift. Hon byggdes 1866 som ångbåten Mora och transporterade passagerare över Siljan och efter Dalälven för att sedan bli både husbåt, fritidsbåt och förråd. Efter ett makalöst arbete återuppstod hon som en ångdriven passagerarbåt 1996. Förra året firade Ångfartyget Engelbrekts vänförening 150 år.

S/S Engelbrekt ligger i Leksands hamn. Där finns även andra större båtar som M/S Gustaf Wasa. På grusplan vid småbåtshamnen står fritidsbåtar på land. Stämningen över området är vila snarare än en längtan ut på öppet vatten. Men ur Engelbrekts skorsten stiger en pigg rök. När matros Bosse Hedberg går ned på knä för att lyfta av tampen glider hon ut på Dalälven nästan som av sig självt. Ljudlöst.

– Hon går väldigt tyst, säger Mats Wallgren, ordförande för styrelsen för Ångfartyget Engelbrekts vänförening.

Under däck, i det lilla maskinrummet, i sanning en värld för sig själv, rör sig maskinens alla små, märkliga och mekaniska delar med sin respektive rytm och melodi. Ljudet är markant men det är inget oväsen. Det är tryck i konstruktionen. Ett ångtryck av idag från en maskin byggd då, 1904.

Framför oss reser sig järnvägsbron. Sedan många år är den låst. Av de större båtarna är det bara Engelbrekt som kan ta sig in där under och vidare ner mot Insjön och Gråda.

På båtens tak balanserar Sten Richardsson och Bosse Hedberg. I mötet med järnvägsbron är det är dags att fälla skorstenen. Det gröna plåtaket är inte speciellt brett, knappt fyra meter. Ett snedsteg och man hamnar i plurret.

Dagens tur med tidningen reporter och landkrabba får ses som en generalrepetition inför de kryssningar Engelbrekt och dess besättning arrangerar första och andra advent.

– Vi har tidigare år ångat på i december. Förra året hade vi till och med en nyårskryssning. Och i bästa fall får vi bryta lite is när vi kommer till Insjön. Men förutom att njuta av Siljan och Dalälvens vinterlandskap kan man ta del av vår julinspirerade meny ombord, säger Mats Wallgren.

Förutom Mats Wallgren, Bosse Hedberg och Sten Richardsson finns också Björn Svedlund med på dagens tur. Och tur är väl det, för det är nämligen han som styr båten. Mer världsvan kapten får man leta efter.

– Som styrman har jag jobbat på de flesta stora hav. Det största fartyget jag hanterat var en 254 meter lång tankbåt på drygt 100 000 ton. Det är lite mer båt än Engelbrekt.

Styrman Svedlund får betraktas som både kapten och även befälhavare. När han anropar maskinrummet får maskinisten vara uppmärksam på att det antingen är Framåt, Back, Full, Halv, Sakta eller Stopp som gäller.

Engelbrekt går på ved. Det innebär att man inför varje tur måste "veda" eller lasta på.

– Dessförinnan ska den kapas, det får vi bland annat hjälp med av kommunens utegrupp, vilket vi är mycket tacksamma för, berättar Mats Wallgren.

Veden brukar olika företag skänka.

– Allt arbete vi gör ombord och på land, för att hålla liv i denna gamla tradition, är ideellt. Många ställer upp för Engelbrekt. Vänföreningen innehåller idag 900 medlemmar.

Efter en liten tur uppströms mot Leksands kyrka glider båten in under Leksandsbron. På styrbord sida ligger en liten ångbåtsflotta, om babord kollegan M/S Gustaf Wasa. I maskinrummet förbereder sig Mats och Sten för att mekaniskt angöra brygga. Bosse har intagit sin position vid fören med koll på två grova tampar. När det 58 ton tunga och 24 meter långa ångfartyget långsamt vänder sig motströms och tar riktning mot kajplats är det tack vare Björns finmejslade rörelser vid rodret i styrhytten.

Åter ligger hon förtöjd och snöfallet drar vidare bort över Tibbleberget. Jag kommer på mig själv med att nynna på "Down by the riverside". Möjligtvis drog den gamla gospeln igång en kedjereaktion, ungefär som när värme och vatten bildar ånga, för när jag kliver upp på bryggan, efter att ha tackat besättningen på S/S Engelbrekt, hör jag inifrån båten hur Björn och Bosse stämmer upp i "En sjöman älskar havets våg".

Den som går ombord på Engelbrekt i adventstid kommer att upptäcka att de sjunger riktigt bra.

FAKTA

Adventskryssningar:

2, 3, 9 och 10 december. Avgång klockan 12 från bryggan i Leksands hamn.

Fartyget:

Byggår, 1866. Längd, 24, 1 meter. Bredd 4, 45 meter. Djupgående 1,85 meter. Tonnage, 58 registerton. Antal passagerare, 66.

Ångmaskinen:

Engelbrekt har en 2-cylindrig compoundångmaskin om 80 hk, byggd 1904 på Robert Sjöströms mekaniska verkstad i Gävle. Ångmaskinen har tidigare suttit i flottningsbåten Ore Elf (före detta Dalarne). Ångpannan av skots typ är byggd 1917 på CJ Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad. Den har ett ångtryck på 9 bar och en eldyta på 40 m2. Ångpannan har tidigare suttit i flottningsbåten Göran.