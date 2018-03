Det rådde under en tid stopp i tågtrafiken norr om Stockholm C, vilket påverkade Arlanda Express, fjärr- och regionaltåg Stockholm C - Uppsala/Falun/Gävle samt SL pendeltåg linje 40 och 41x.

Likaså var det störningar mellan Avesta Krylbo-Stockholm.

Trafiken har nu kommit gång men resenärer ska räkna med följdförseningar under dagen.

