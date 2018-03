Stölder för miljontals kronor varje år – så minskar du risken för att bli av med din skidutrustning på semestern: "Tänk efter före"

LÄS ÄVEN:

Fem bilinbrott, grovt rattfylleri samt stöld av skidutrustning har polisanmälts

Skydda dyra skidor mot tjuven

SSF Stöldskyddsföreningen skriver i ett pressmeddelande på fredagen att siffror som de tagit del av visar att det på svenska skidorter som Sälen och Åre anmäldes närmare 350 stölder av skidutrustning under 2017. De skriver vidare att försäkringsbolaget If uppskattar att det stjäls för drygt 15 miljoner från svenska skidanläggningar varje år.

Erik Sidevall som är gruppchef på polisen i Härjedalen säger till SSF Stöldskyddsföreningen att hans uppfattning är att skidor stjäls främst i samband med lunch- och fikapauser.

– Man lämnar skidorna i par utan uppsikt utanför värmestugor, serveringar och affärer, säger Sidevall i pressmeddelandet.

Han säger vidare att det bästa sättet att förebygga stöld är att separera skidorna och ha dem på helt olika ställen, de gånger det saknas möjlighet att låsa fast dem.

Men det är inte bara i backen man löper risk för att bli bestulen. Takboxar är även ett vanligt ställe för tjuvarna att slå till.

"Nyligen har också stölder av hela takboxar anmälts främst i Dalarna. Så det finns all anledning att inte förvara dyr utrustning i boxarna under dagar och nätter", skriver SSF.

Om man får sin utrustning stulen kan man missa några dagars skidåkning och så är det både tidskrävande och kostsamt att göra anmälningar och skaffa nytt.

– Tänk efter före, säger Lina Nilsson som är rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

SSF:s tips och råd för en säkrare påsk i skidbacken:

Lås fast dina skidor med ett vajerlås eller i låsbara skidställ.

Har du inte möjlighet att låsa fast skidorna, ställ höger- och vänsterskida på helt olika ställen eller para ihop skidorna med någon i ditt sällskap.

Lämna ingen utrustning i bilen eller i takboxen.

Lås in skidorna i skidskåp under natten, eller ta med dem in i bostaden.

Skriv ner det unika tillverkningsnummer som finns på nyare utrustning.

DNA-märk din skidutrustning och sätt på ett varnande dekal – det gör att de kan spåras tillbaka till dig och gör det svårare för tjuven att sälja dem vidare.