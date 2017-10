Sökes: 1 000 bilister – Finnes: Möjlighet att testa kollektivtrafik gratis

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Lista: Så mycket tjänar hockeystjärnorna och tränarna i Leksand – en spelare sticker ut

Så fungerar fartkamerorna – och här är fartsyndarnas vanligaste trix för att inte åka fast

Så gör du när farbror blå är bakom dig – och då får polisen bryta mot reglerna

SÅ KÖPER DU PLUS

Omkring 1 000 bilister i Falun och Borlänge kommer inom kort att kunna provåka gratis med Dalatrafiks bussar under en månad. Aktiviteten är ett samarbete mellan Dalatrafik och bussentreprenören Keolis.

Bussentreprenören Keolis kör busstrafiken i Falun och Borlänge på Dalatrafiks uppdrag och står för finansieringen av testresenärsaktiviteten. Keolis har genomfört liknande aktiviteter på andra platser i landet med gott resultat.

– De som fått utskicket och är intresserade anmäler sig. Bland anmälningarna plockas ungefär 1 000 testresenärer ut. Testresenärerna väljs sedan ut efter hur deras nuvarande resmönster ser ut, säger Pär Karlsson, områdeschef på Keolis, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Kollektivtrafiken passar ju inte alla och vi vill att de som har bäst förutsättningar att kunna byta till bussen i första hand ska få testa. Vi tror att dagens busstrafik i Falun och Borlänge har mycket goda möjligheter att locka över fler bilister, säger Pär Karlsson.

Dalatrafik skriver i pressmeddelandet att företaget, tillsammans med Borlänge och Falu kommun, under de senaste åren kontinuerligt har utvecklat trafiken i och mellan de båda städerna.

– Vi kan nu se att inställningen till busstrafiken stärks i Dalarna. Målsättningen med denna aktivitet är att ännu fler vanebilister ska få upp ögonen för kollektivtrafiken och vilja prova, säger Tomas Nordholm, marknadschef på Dalatrafik, i pressmeddelandet.

Informationen och ansökningsformulären kommer att skickas ut till 12 700 hushåll i Falun och Borlänge under vecka 42 och provåkarkorten kommer att skickas ut under vecka 46. Testresandet kommer sedan att pågå under november/december.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android