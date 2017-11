Snökaos, träd över väg och olyckor – räddningstjänstens uppmaning: "Ge er inte ut på vägarna om ni inte måste"

Det ska fortsätta snöa i länet under onsdagen, och det finns risk för besvärligt väglag och halka. Under gårdagen inträffade många trafikolyckor i länet.

– Vi vill uppmana folket i Dalarna att inte bege sig ut på vägarna och köra bil om ni inte måste och om det är absolut nödvändigt, säger Per Stridde, insatsledare vid räddningstjänsten Dala Mitt.