Tredje fyren blir landmärke i hamnen

Fram till ifjol hade Smedjebackens båtklubb sin vattenpump på klubbön Svinön placerad i en soptunna. Någon tyckte att pumpen kunde placeras i något snyggare.

– Därmed väcktes idén om att bygga en liten fyr, men det blev två stycken tre meter höga,. Båda kopior av den väldigt äkta fyren Morups Tånge i Halland, säger Per Laurentz.

Fyren som ifjol placerades på Lövhällarna i sjön Barken är "riktig", godkänd som fyr och med blinkande sken och därmed viktigt sjömärke för båttrafiken på sjön, tillika Strömsholms kanal, att navigera efter. Fyren på klubbön är däremot som en dekoration med en fast lampa.

Enligt Per Laurentz blev Smedjebacksbor så begeistrade över dessa småfyrar att man ville se en tredje i hamnen också.

Lions i Smedjebacken är under avveckling och 40 000 kronor ur klubbkassan skänktes som grundplåt för tredje fyren. Enligt Per Laurentz har projektet kostat kring 100 000 kronor plus en massa ideellt arbete.

Uppdraget gick till ritaren och konstruktören, tillika båtklubbsmedlemmen Gunnar Persson vid företaget MVUSAB Morgårdshammar.

– Fyren har vi byggt i stålplåt i sektioner, säger Gunnar Persson som var minst lika stolt över att stå och se på Pär Eriksson från Jobsbo åkeri manövrerade delarna på plats som nu bildar den sju meter hög fyren invid hamnkrogen.

Den stolta Smedjebacksfyren blir ett viktigt landmärke, inte minst under helgens Poker Run-evenemang, men är inte registrerad eller av myndigheter godkänd som fyr. Den betecknas som en ljuspunkt med fast sken. Fyren kommer att prydas med en minnesplatta över Lions club i Smedjebacken som läggs ner.

Kuriosa i sammanhanget är att just denna helgen firas Internationella Fyrdagen.