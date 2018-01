Husägaren Mikael har väntat på bredband i över ett år – "IP Only borde ändra namn till IP Slowly"

Den 26 maj 2016 fick Mikael Sellén och hans fru sin beställningsbekräftelse på bredband från IP Only. Men han har ännu inte sett skymten av det. Han har ringt flertalet gånger men inte fått någon konkret information från företaget.

Och i företagets marknadsföring står det att från start till mål är den beräknade tiden nio till tolv månader. Mikael berättar även att företaget hänvisar till ett avtal han aldrig har tagit del av.

– De säger bara att de har 24 månader på sig att koppla in det när jag ringer och hänvisar till ett avtal som jag och min fru inte ens sett och de skjuter bara upp det hela tiden. IP Only borde ändra namn till IP Slowly, säger han.

Förberedelserna är klara i huset och Mikael har nu fått bekosta ett trådlöst bredband under vänteperioden.

–Allting är klart i huset, det är draget och router finns. Nu har jag fått lov att betala ett trådlöst bredband i huset under den här perioden och det är inte så kul, säger han.

Och just betalningen av det tillfälliga trådlösa bredbandet är en av många saker Mikael är frustrerad över. Företaget har, säger han, lovat honom muntligt ett flertal gånger att arbetet ska färdigställas, men så har inte fallet blivit. Och Mikael har inga alternativ, utan måste vänta tills det är färdigt då Smedjebackens kommun inte kunde erbjuda sitt fibernätverk då hans hus ligger 100 meter utanför radien.

– Jag kan ju inte lita på IP Only längre, man blir ju bara arg. Och när jag ringer till dem känner jag mig bara besvärlig. Det är jobbigt att ligga ute med extra, onödiga kostnader. Jag tycker det är konstigt att de lovar saker som de inte håller. Hoppas att det löser sig snart, säger han.

IP Only anger på sin hemsida att de utsetts till vinnare i Com Hems "Öppna nät-barometer" och (när tjänsten väl är igång) är just snabbhet något som företaget vill framhålla i sin marknadsföring. Bland annat via slogans som "Snabb uppkoppling - som fungerar" och "Tänk dig att alltid surfa utan väntetider".

Mats Nilsson, regionchef för IP Only Norr, förklarar Mikael Selléns problem med att det återstår några fastigheter som skall anslutas. Där ingår Mikaels, och allt kommer att ordnas inom avtalstiden, enligt Nilsson.

– Vi har i dag cirka 350 fastigheter som har eller håller på att anslutas inom området. Det återstår ett fåtal fastigheter och dessa kommer att anslutas under avtalstiden, säger han.

Har kunden tagit del av avtalet ni hänvisar till?

– En familjemedlem har registrerat och tagit del av avtalet när de registrerade sig på vår hemsida, menar Mats Nilsson.

Varför har ni lovat kunden att arbetet ska bli färdigt inom en viss tid flera gånger, trots att det inte blivit så?

– Jag vet inte vem Mikael har pratat med och om det är så är det mycket beklagligt. Jag har kontaktat vår projektledare och han kontaktar Mikael så snart han kan, säger Mats Nilsson.

IP Only har de senaste åren, mellan 2016-2018 blivit anmälda 26 gånger till Konsumentverket. Enligt flera anmälningar så måste kunderna betala en avgift för att avsluta sitt kontrakt med företaget. Summan landar på strax under 5000 kronor.

– Gällande våra avtal följer vi branschstandard – och framtagna i dialog med Konsumentverket som därtill godkänt dem, säger Mats Nilsson.

– För att kunna garantera alla åtaganden till kunderna och bibehålla en hög kvalitet måste vi skydda och ta ekonomiskt ansvar för dessa investeringar och sätt att göra det är genom att tillämpa olika villkor i avtalen, bland annat kring utträdelser och kostnad för att annullera avtal. Liknande villkor används regelmässigt på marknaden.

Henrik Axelsson från Konsumentverket menar på att 26 stycken anmälningar är en relativt hög siffra, samtidigt som ett stort företag har många konsumenter.

– Det tyder på att det finns så många missnöjda kunder. Sedan finns det kanske fler som inte anmäler också. Sedan är vårt jobb att avgöra om det finns något otillåtet tillvägagångssätt bakom det, säger han.

Mats Nilsson påtalar dock att det inte är några fällande domar det är tal om.

– Gällande anmälningarna mot oss är det viktigt att säga att det är anmälningar, inte fällande domar. Ser vi på it- och telekombranschen i stort, specifikt bredbandsbranschen, är antalet anmälningarna till oss mycket få, men oavsett det strävar vi ständigt efter att minska dem.