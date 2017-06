Se upp för "dövstumma" bedragare

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Sedan 2013 har flera bedragare lurat personer på pengar och samlat in underskrifter till SDR, Sveriges Dövas Riksförbund. Nu verkar några av bedragarna befinna sig i Dalarnas län.

– Tidigare har vi gått ut och varnat för bedragarna i olika tidningar där de har befunnit sig. Vi vet att de inte håller till på bara ett ställe i landet utan de rör sig över hela landet, säger Anne Hedlund, löneadministratör på SDR.

Under de senaste åren har SDR fått in mängder av samtal från personer som har blivit utsatta för bedragarna. Det är personer ringer in till föreningen och undrar om den påhittade insamlingen och får då reda på att de har blivit bedragna.

– Det är bluff. Vi och andra förbund för hörselskadade eller andra för funktionsnedsättningar, går aldrig runt ute och frågar efter pengar, säger Anne Hedlund.

Det ska handla om bedragare som låtsas vara "dövstumma" och lurar personer på pengar genom att påstå att de samlar in pengar till SDR. De ber personer skriva under med sin namnunderskrift på ett papper eller en läsplatta och sedan vill de att personerna ska skänka pengar till insamlingen.

I vissa fall har bedragarna bett om underskrift bara för att komma nära personen och stjäla plånbok och mobiltelefon, samtidigt som en annan person fångar offrets uppmärksamhet.

Bedragarna verkar röra sig kring områden där det befinner sig mycket folk, som vid köpcentrum eller liknande platser.

– Det verkar som om att bedragarna gärna håller sig vid köpcentrum och de håller sig gärna utanför stadskärnan. Det är iallafall min uppfattning, säger Stefan Wickberg, polisens presstalesman.

SDR varnar på sin hemsida att bedragarna kan vara väldigt övertygande och kan ibland bli aggresiva. Vilket kan göra så att folk tror att de måste betala pengar efter att de har skrivit under med sitt namn.

– De går runt till folk och frågar efter en underskrift. Sedan vill de ha pengar direkt på plats och om man inte har kontater på sig följer de med till närmsta bankomat för att få pengar, säger Anne Hedlund.

