Så mycket handlade dalfolket på Systembolaget förra året

Förra året låg Systembolagets totala försäljning på närmare 480 miljoner liter. Det visar statistik från butikerna som Nyhetsbyrån Sirén sammanställt.

I den siffran ingår alla sorters drycker – både sprit, vin öl och alkoholfritt. Slår man ut försäljningen per invånare (hela Sveriges befolkning) blir det cirka 48 liter per person. Den siffran har legat konstant sedan år 2010.

–Att försäljningen har varit stabil i landet som helhet stämmer även med våra uppgifter som baseras på försäljning i ren alkohol per invånare för hela Sverige, säger Björn Trolldal, alkoholforskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaforskning (CAN), till Nyhetsbyrån Siren.

Skillderna mellan länen är dock stora. I Jämtland har Systembolagets försäljning i liter per invånare ökat med 15 procent sedan år 2010 och landade förra året på 90,2 liter. Skåne stod för den lägsta försäljningen per person förra året – 31 liter.

I Dalarna landade den totala försäljningen på 16 016 000 liter. Det blir 56,5 liter per invånare. Det är 2,9 liter mer per invånare än året innan – alltså en ökning med 5,4 procent. Totalt såldes 1 492 000 liter ren alkohol – 5,3 liter per invånare.

– Eftersom det här handlar om summan av alla drycker i liter är det svårt att uttala sig om vad skillnaderna mellan länen beror på. Men generellt sett kan man säga att det är vanligare i södra Sverige att åka till Tyskland och handla alkohol, vilket kan förklara den lägre försäljningen i till exempel Skåne, säger alkoholforskaren Björn Trolldal, till Nyhetsbyrån Siren.

