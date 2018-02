Så mycket dyrare kan din bussbiljett bli – nu avgör landstinget de nya priserna

Vid årsskiftet tog landstinget över ansvaret för kollektivtrafiken i länet från Region Dalarna. Nu vill landstingets kollektivtrafikförvaltning höja priset. På måndag avgör landstingsfullmäktige saken.

Förslaget har starkt politiskt stöd. Även oppositionen i landstinget står bakom prishöjningen.

– Det är i praktiken ingen höjning, utan en indexhöjning. Biljettpriserna i Dalarna har inte höjts på två år. Prisnivåerna i övrigt har däremot ökat. Om vi inte höjer så blir det i praktiken en prissänkning av busspriserna. Därför står vi bakom detta, säger Ulf Berg, som sitter med i nya kollektivtrafiknämnden.

Enligt förslaget höjs priset för:

Enkelbiljetter med en krona - till 26 kronor för barn och 31 kronor för vuxna.

Periodkort höjs med tio kronor för 1-zonskort till 300 för barn och unga upp till 25 år - och 495 kronor för övriga.

Länskort ska kosta 925 kronor upp till 25 år, en höjning på 25 kronor. För äldre kostar länskortet 1 430 kronor, en höjning med 30 kronor.

Årskort för seniorer ska kosta 120 kronor mer - totalt 3 600 kronor. Övriga får betala 260 kronor mer för länskort - 9 900 kronor.

– Man måste komma ihåg att kollektivtrafiken är oerhört subventionerad. En resenär betalar bara cirka tolv procent av vad en biljett egentligen kostar - i övrigt bidrar skattebetalarna med vad det kostar, säger han.

Enligt förslaget kommer prishöjningen ge en miljon kronor extra i intäkter för enkelbiljetter - till 29 miljoner. Inkomsterna för länskorten beräknas öka med en miljon till 42,5 miljoner. Intäkterna för årskort beräknas öka med 500 000 till 15,8 miljoner. Totalt 2,5 miljoner.

– Skattebetalarna bidrar med 850 miljoner per år. Resenärerna med totalt 115 miljoner. Biljettprishöjningen är nödvändig. Kollektivtrafiken måste anpassa sina kostnader och inkomster. Om inte blir risken för försämrad service och indragen trafik större. Det vill ingen se, säger Ulf Berg.

Vi behöver mer blod

Samtidigt föreslår landstingsstyrelsen att kollektivtrafik också ska bli gratis - för blodgivare. Kostnaden beräknas till 384 000 kronor för att låta uppskattningsvis 1 500 blodgivare åka gratis till blodgivningen två gånger per år. Tanken är att landstinget ska slippa köpa in blod från andra län. Den teoretiska kostnaden för inköp av allt blod som behövs i Dalarna under ett år beräknas till 21 miljoner.

– Och denna satsning tycker jag också är bra. Vi behöver mer blod. Om vi lyckas få in extra blodgivare för dessa pengar så är det bra, säger oppositionsråd Ulf Berg (M).

