Så många villainbrott anmäldes i Dalarna – kommun för kommun

Det var betydligt fler villainbrott i Falun under det förra året jämfört med året innan. Däremot minskade villainbrotten i Dalarna under 2017.

216 villainbrott polisanmäldes i länet vilket är en minskning med elva procent.

Sett till antalet inbrott i relation till antalet småhus hamnar länet på 16:e plats i riket, visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Falun drabbades hårdast. 55 villainbrott anmäldes i kommunen.

Siffran var även väldigt hög för Avesta, 38 inbrott.

Orsa (3), Älvdalen (3) och Leksand (4) tillhör landets bästa kommuner, eller med minst villainbrott.

- Avesta ligger nästan på riksgenomsnittet. Där drabbades 0,66 procent av småhusen av inbrott. Det borde vara en väckarklocka för både småhusägarna, polisen och kommunen, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

I Dalarna har villainbrotten ökat över tid. Antalet inbrott 2017 låg under snittet för både 10-talet och 00-talet.

Under 00-talet anmäldes i snitt 223 villainbrott per år och under 10-talet 229 anmälda i länet.

Hälften av inbrotten tror polisen att internationella ligor står för.

- Att råka ut för ett villainbrott är en integritetskränkning och något småhusägare är oroliga för. En varaktig minskning av villainbrott och annan vardagsbrottslighet påverkar dessutom förtroendet för rättsväsendet positivt, säger Lena Södersten.

