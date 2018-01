Så många vapen finns det i Dalarna – en av de vapentätaste områdena i landet

Med start i februari börjar en tre månader lång vapenamnesti i Sverige. Under vapenamnestin går det att lämna in skjutvapen som inte är lagliga till polisen utan risk för att lagföras. Sprängmedel är däremot inte tillåtet att lämna in under amnestin.

– Några regionala prognoser på hur många vapen som man kan tänkas få in har inte gjorts. Men vi vill ju få in så många som möjligt såklart, säger Christian Eriksson, gruppchef förvaltningsrättsenheten som har vapenfrågorna i polisregion Bergslagen.

Den senaste gången det var vapenamnesti i Sverige var 2013. Då lämnades det in 15 000 illegala skjutvapen och 36 ton ammunition.

Enligt en rapport av Brottsförebyggande Rådet används jaktvapen väldigt sällan vid kriminell verksamhet. Istället är det ofta vapen från forna Jugoslavien som används.

I rapporten konstateras att vapenamnestier sällan kommer åt vapnen i den kriminella miljön. Vid den senaste amnestin var en stor del av de inlämnade vapnen tillverkade före 1940-talet. Men en amnesti hjälper ändå samhället att få kontroll på många skjutvapen.

Men när det gäller lagliga vapen finns det en hel del i Dalarna. 103 397 föremål som faller under vapenlagen ägs av 27 938 vapeninnehavare i Dalarna. Bland dessa föremål finns vapendelar som slutstycken, växelsats, pipa och ljuddämpare.

Även om uppenbart jaktrelaterade vapen är vanligast: nämligen kulgevär, hagelgevär och kombinationsgevär; så finns det en del annorlunda vapen i dalfolkets vapenskåp.

Till exempel 52 armborst, 35 harpunvapen och en automatkarbin.

– Det benämns automatkarbin men det kan vara en halvautomatisk AR-15 som är tillåtet vid dynamiskt skytte. Men jag kan inte säga säkert då jag inte tittat på ärendet, säger Christian Eriksson.

AR-15 är en civil halvautomatisk version av den amerikanska militärens M16-karbin.

En utredning om att att anpassa vapenlagstiftningen till EU-direktiv pågår sedan förra året och ska slutredovisas i sommar. Men redan i början av januari lämnade utredaren en delrapport där han bland annat föreslår att ljuddämpare inte längre ska jämställas med skjutvapen.

Samma gäller med löstagbara magasin och avfyrningsmekanismer enligt förslaget. Om en person har tillstånd för ett vapen får denne då ha flera magasin och avfyrningsmekanismer samt ljuddämpare som hör till vapnet, utan särskilt tillstånd för varje vapendel.