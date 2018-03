REPLIK: Olyckligt om serveringen av en vegetarisk lasagne tolkats som att Vasaloppet är mot lokalproducerat kött

Svar till debattartikeln "Vasaloppets köttfria söndag är ett populistiskt slag mot produkterna som bönderna längs med vasaloppsspåret producerar" som publicerades i DT den 5/3:

Hej LRF och tack för ännu en fantastisk vintervecka! Från Vasaloppet är vi mycket ledsna över situationen som uppstått. Efter att Vasaloppet gått ut med att vi serverar en grön lasagne till deltagarna på Vasaloppssöndagen har reaktionerna varit mycket starka och omfattande. Många har uppfattat det som att Vasaloppet tar ställning mot lokalproducerat kött vilket inte alls varken varit eller är vår avsikt.

För Vasaloppet är det otroligt viktigt att ha ett samarbete med den lokala näringen, oavsett vilken näring det handlar om. Detta helt och hållet utifrån våra ägardirektiv där det står att Vasaloppet ska vara en motor för regional och lokal utveckling.

Varje år bidrar Vasaloppet med cirka 25 miljoner kronor direkt tillbaka till föreningslivet. Utöver det köper vi också tjänster och produkter av det lokala näringslivet för tiotals miljoner. Vasaloppet är en ideell verksamhet där funktionärerna och bygden är vårt hjärta och vår själ. Uppfattningen att Vasaloppet tagit ställning mot kött och då framför allt mot lokalproducerat kött, har det aldrig varit vår avsikt att föra fram. Vi kan förstå att det genom det som skrivits i vissa artiklar kan framstå som att Vasaloppet enbart förespråkar vegetariska alternativ men så är alltså inte fallet. Vår ståndpunkt är återigen att vi ska erbjuda lokala produkter och tjänster i den mån det är möjligt. Ett exempel på detta är att vår leverantör som står för all mat i restaurangen i Vasaloppsmässan har köpt in allt kött, nöt och gris, direkt från Siljans Chark som därmed står för 70 procent av allt protein som har serverats här under vinterveckan 2018. Siljans Lax har levererat fisk, kycklingen kommer från Småland och de vegetariska alternativen från Lantmännen.

Återigen är vi mycket ledsna för hur många har uppfattat oss de senaste dagarna. Nu jobbar vi vidare med här frågorna och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog för att gemensamt utveckla hela vår bygd.

Eva-Lena Frick, vd Vasaloppet