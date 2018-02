REPLIK: MP Falun är inget förvirrat gäng för att vi vill nätomrösta om storregionfrågan

Svar till ledaren "En ny länsregion behöver fler "lokala" politiker – här är fem att hålla extra koll på" som publicerades i DT den 26/2:

Gabriel Ehrling, vikarierande politisk redaktör, raljerar på ledarsidan om Miljöpartiets ställningstaganden under 2014-18. Om tonen har att göra med storregionfrågan 2016 så förstår jag inte vad han menar.

Vår grundinställning är att detta är en konstgjord omorganisering där vi inte har minsta aning om resultatet. MP Falun hade en rakryggad egen hållning.

Skulle vården bli bättre i en storregion? Med precis samma skattepengar? I stället borde frågeställningen lyda: vad behöver åtgärdas? Och sedan: hur gör vi det? Riksdagen tog också ett beslut 2016-06-15 om att det borde vara folkomröstning eller liknande opinionsyttring innan ett sådan ändring.

MP Falun var mycket tidigt ute och tog kontakt med likasinnade i Jämtland som hade kommit långt i organiseringen gällande det tänkta ”stornorrland”. De ordnade en nätomröstning i Jämtland-Härjedalen som visade på ett massivt motstånd - samma sak i Norrbotten.

Samtidigt bildade vi partikamrater i Dalarna, Värmland och Gästrikland opinion i ”vår region”. Planen var nätomröstning också i Dalarna.

Innan remissyttrandet i kommunstyrelsen tog S-ledningen in oss från Mp Falun på högsta kommunalrådets kontor och hotade (liksom tidigare via telefon) med att samarbetet skulle spricka om vi inte tog reson. Diktatorisk tendens av svensk modell. Jag höll trots detta tal under KS-mötet och Mp-ledamöterna röstade enligt samvetet samt lämnade in reservation och eget förslag. Rakt och rejält!

Kort efteråt avbröt regeringen plötsligt hela processen och dödförklarade storregionfrågan för lång tid framåt. Det skulle bli för riskabelt att baxa den genom riksdagen mot en stark folkopinion. För min egen del innebar den kritiska hållningen till storregioner början till slutet på min tid i Falupolitiken. Men det är temat för en kommande historia.

Erik Eriksson, Kf-ledamot Falun (Mp)

SVAR DIREKT:

Det Erik Eriksson (MP) hängt upp sig på är att ledarredaktionen i måndags konstaterande att MP Falun ”länge framstått som ett svagt och förvirrat gäng”. Samt att vi uttryckt den fromma förhoppningen att kursen kan bli något stadigare under Maj Ardesjö, som lanserats som förstanamn inför valet och även står på valbar plats till landstingsfullmäktige.

Jag tror att få som följer Falupolitiken har något att invända mot den beskrivningen. MP har mest tyckts intressera sig för skapandet av våtmarker, att få till en folkomröstning i frågan om den kommunala översiktsplanen (vilket lämpar sig synnerligen illa att folkomrösta om) och att efter förmåga försöka försämra möjligheterna att köra bil i staden.

Ändå ska Eriksson ha ett stort tack för sitt svar. Det är ju onekligen intressant att få reda på att en ”diktatorisk tendens” präglar Socialdemokraternas ledarskap i länets största kommun. Man undrar ju hur MP alls står ut i ett sådant samarbete! Och vad ska väljarna göra av det faktum att ett styrande parti anser att den kommunledning man själv ingår i har en ledning som är auktoritär och kanske till och med antidemokratisk?

Och storregionen då? Jo, där var MP ute och cyklade. Också.

Gabriel Ehrling, politisk redaktör (vik.)