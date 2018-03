Så blir nya 50-talsrestaurangen i Rättvik - Häng med in på Diners!

Häng med in och få en tjuvkik på nya Diners här:

Diners 45 är en nostalgirestaurang som öppnade i Sunne 2013. Nu öppnas en Diners även i Rättvik, i hotellbyggnaden mellan tågstationen och OKQ8 vid riksvägen i Rättvik. Dessutom renoverar man hela hotellet som de senaste åren varit öppet sporadiskt och även använts som migrationsboende.

– Hotellet kom lite som en bonus. Diners var första planen, men sen blev hotellet till salu så då passade vi på. Det blev lite mer än vi hade tänkt oss, men vi ser stora möjligheter med hotellet också, säger Jonny Thorslund, delägare.

Den 2 oktober förra året påbörjades rivningen av lokalerna. Fasaden är det enda som blir kvar av det ursprungliga huset. Från årsskiftet har man jobbat med att bygga det nya, och den 27 april ska dörrarna öppnas.

– Det här är ett klockrent läge, man har sett den här möjlighet över så lång tid och nu öppnades möjligheten. Det är klart att Classic Car Week har satt Rättvik på kartan när det gäller den tidsepoken och så vidare. Samtidigt har vi en enorm trafik utanför fastigheten med turister till Sälen och så vidare, säger Jonny som bott i Rättvik i 13 år.

Just nu jobbar man med rekrytering av personal till den nya verksamheten. Jonny gissar att cirka 13 anställda ska vara grundpersonal på restaurangen, men att man kommer att sysselsätta runt 30 personer under högsäsong. I restaurangen blir det 146 sittplatser, och hotellet kommer ha 28 rum för uthyrning. Redan nu är det fullbokat under Classic Car Week.

Hur mycket kostar en sån här totalrenovering?

– Mycket pengar, väldigt mycket pengar.

Stilen på inredning och mat i restaurangen går i amerikansk 50-tal, precis som restaurangen i Sunne.

– Det kommer se likadant ut som i Sunne, fast lite bättre. Vi har bland annat en Cheva -56 som vi har ställt in precis innanför entrén, som man kommer att kunna sitta i och äta. Färgerna går i turkost, svart, vitt och rött, och sen kommer vi att ha en massa stålskyltar och belysning, säger Morgan Södergren som är grundare av Diners 45 tillsammans med Åsa Wikberg.

Förutom platserna inne i restaurangen kommer man att bygga en uteservering på hussidan mot järnvägen.

Vid invigningen den 27 april blir det fullt pådrag med livemusik.

Förutom grundarna Morgan Södergren och Åsa Wikberg, och delägaren Jonny Thorslund, är delägarna Fredrik Thorslund och Linda Thorslund Leandersson med och driver nya verksamheten.

