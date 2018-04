Polisuppmaning till lokala fönsterkrossare: "Anmäl er själva!"

Polisen satsar just nu stora resurser på att klara upp fönsterkrossningen i Rättvik.

– Vi har haft och har extra resurser ute, dels för att klara upp det som hänt, dels för att förebygga att det fortsätter, berättar förundersökningsledaren.

Den mycket omfattande skadegörelsen – vid bland annat Stiernhööksgymnasiet, Förskolan Myrstacken och Hedlunds IP – är det stora samtalsämnet i Rättvik.

– Debatten är känslofylld och jag vill passa på att uppmana alla som vet något om skadegörelsen att vända sig till polisen med tips och uppgifter – och inte vidta några egna åtgärder, säger Björn Sundin.

Han berättar att många hört av sig och att polisen fått in ett antal tips. Fortfarande arbetar polisen förutsättningslöst, på bred front – även om merparten av uppgifterna pekar i en viss riktning:

– Alla vill att det här klaras upp snabbt. Jag kan personligen inte minnas något annat polisärende som väckt så mycket känslor och engagemang i Rättvik som just det här. Det innebär att vi förr eller senare får in de uppgifter som krävs för att vi ska kunna ta in misstänkta och lokalt förankrade personer till förhör. För att slippa spekulationer och underlätta och skynda på vårt arbete vore det bra om gärningspersonerna själva tar ansvar och kontaktar oss.

En av anledningarna till den folkliga ilskan i Rättvik är att en del av Förskolan Myrstacken, med ungefär 55 inskrivna barn, drabbades hårt. Förskolechef Mia Ivarsson berättar att fastigheten sanerats invändigt, men att en avdelning hålls stängd resten av veckan och att många föräldrar håller sina barn hemma.

Nästa vecka ska verksamheten bedrivas som vanligt – nästan.

– Risken för glassplitter utomhus – i snön – gör att att vi inte kan nyttja vår utemiljö som vi brukar, förklarar förskolechefen.