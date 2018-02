Klassiskt brittiskt rockband klara för Dalhalla i sommar

Lista: Så blir konsertåret i Dalarna – här är de största gigen i länet 2018

Mott the Hoople bildades 1969 och fick sitt stora genombrott 1972 med David Bowie-skrivna låten "All the young dudes". Bandet splittrades i slutet av 70-talet, men har återbildats några gånger under 2000-talet och består i dag av medlemmarna Ariel Bender, Ian Hunter och Morgan Fisher.

(TT)

