Hon bryter mansdominansen – Här är kyrkans nya makthavare i Rättvik

Nyvalda kyrkofullmäktige i Rättviks pastorat har hållit sammanträde och utsett presidium samt ledamöter i kyrkorådet och församlingsråden i Rättvik, Boda och Ore.

Joanna Stridh tar över efter Arne Blom som ordförande i kyrkofullmäktige och blir därmed den fösta kvinnan på ordförandestolen.

Hon ingick i kyrkofullmäktige även under den gångna mandatperioden och har lång och bred erfarenhet som politiker.

– Innan jag flyttade till Rättvik bodde jag i en mindre by i Dala Husby, där invånare uppmanade mig att engagera mig och företräda byn, berättar Joanna Stridh, som också är andre vice ordförande i Rättviks kommunstyrelse – med ett särskilt ansvar för skol- och personalfrågor.

Hon förklarar att hon vill påverka samhällsutvecklingen och uppmanar fler att engagera sig.

– Även om valdeltagandet i kyrkovalet kan tyckas lågt, drygt 20 procent, var det en fördubbling jämfört med förra valet och jag vill gärna se det som ett tecken på att fler bryr sig och vill vara med och påverka, säger hon.

Joanna Stridh beskriver sig som en vanlig kyrkomedlem – "vardagsreligiös" – och går inte i kyrkan varje söndag, utan mer sporadiskt under jul och större kyrkohelger samt – naturligtvis – i samband med dop, vigslar och andra kyrkliga handlingar.

– Det beror lite på var man befinner sig i livet, hur mycket tid man har över efter att ha tagit ansvar för familj och jobb.

Sedan en tid är hon tjänstledig från jobbet som landsbygdsutvecklare i Falu kommun – för att arbeta politiskt i Rättvik.

– Som landsbygdsutvecklare kan jag se att kyrkan har en viktig roll i att verka för gemenskap i bygderna och för att skapa och erbjuda mötesplatser i hela pastoratet. Det är viktigt i en tid när annan samhällsservice centraliseras. Samtidigt tycker jag att församlingshemmet mitt i Rättvik fyller en stor samlande funktion och är något av en bystuga, förklarar hon.

FAKTA: Joanna Stridh

Ålder: 44 år.

Familj: Tre söner, 23, 18 0ch 16 år gamla.

Bor: I en gård i Söderås, Rättvik, där hon har två hästar, en hund och höns.

Yrke: Landsbygdsutvecklare i Falun, men är just nu tjänstledig för att arbeta politiskt i Rättvik.

Fritidsintressen: Tre H:n; hästar, hemslöjd och handarbete. Hon beskriver sig själv som nästan beroende av stickning.

FAKTA/Valen

Presidiet i kyrkofullmäktige består av ordförande Joanna Strid (C), vice ordförande Agneta Frisk (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK) och andre vice ordförande Jan-Erik Wikman (S).

Kyrkorådet utgörs av ordförande Anders Åkerlund (C), vice ordförande Jan-Erik Wikman (S) samt Thage Björk (S), Joanna Stridh (C), Sune Bergman (C), Agneta Frisk, (POSK), Rune Bengtsson (POSK) och Christer Bergin (POSK).

I Rättviks församlingsråd ingår ordförande Jan-Erik Wikman (S) samt Monica Sommarström, Ingegerd Ljunggren, Agneta Frisk, Sören Svensson, Rune Bengtsson, Maria Kåks och Olle Lindgren.

Boda församlingsråd utgörs av ordförande Conny Hermansson (C) samt Pär-Anders Långsvens, Christina Alm, Evi Angantyr, Lena Lundmark Bergfelt och Anna-Greta Fallgren.

I Ore församlingsråd sitter ordförande Tage Björk (S) samt Birgitta Dahlkvist, Kerstin Ehlis, Nils Gävert, Anna-Lena Lärfors och Täpp Karin Hedlund.