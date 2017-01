Fiolskola med Zorns guldspelemän Leif och Anders

I somras mottog Leif Göras och Anders Jakobsson utmärkelsen Zorns guldmärke för sina insatser som spelmän.

– Det var en stor ära förstås att få den här utmärkelsen, säger Leif Göras, som lärde sig spela fiol tidigt som barn hemma i byn Östbjörka och med sin far, spelmannen Göras Anders Persson, som främste inspiratör och läromästare. Och av de spelmän som hittills förärats Zorns guldmärke kommer så många som fyra stycken från just Östbjörka. Bland annat som ett led i att värna om och sprida deras - men också spelmän från Orsas - spelmanslåtar till kommande generationer, har Leif Göras tillsammans med Anders Jakobsson nu bjudit in andra spelmän till en "guldkurs", där kursnamnet förstås anspelar på de två nykläckta guldgossarnas Zorn-medaljer.

Kursen äger rum nu på söndag i Folkmusikens hus i Rättvik och deltagarna består av ett 20-tal spelmän på olika nivåer och i olika åldrar, alla fiolspelare, precis som Leif Göras och Anders Jakobsson.

– Jag kommer lära ut spelmanslåtar från just Östbjörka medan Anders fokuserar mer på Orsa-trakten, säger Leif Göras, som annars ständigt är aktuell bland annat som medlem i Orsa Spelmän och turnéer med Benny Andersson & Co.

FAKTA/Mer på G i Folkmusikens hus Rättvik

Torsdag 19 januari generationskonsert med far och son Hans och Olof Kennemark i ett spelmansmöte med far och son Pers Hans och Pers Alexander Olsson.