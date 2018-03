Persson spikar Digital Ink i Rommes V64:a

Till den kategorien tillhör visserligen inte Digital Ink (V64-3), men närapå eftersom han inte startat sedan 6 januari. Uppgiften ser i alla fall bra ut på förhand och att det är lite hästar i fältet gynnar honom ytterligare och för vår del känns han som ett givet singelstreck.

MATS PERSSON

V64-1

Kiboshi har ett fint utgångsläge och kan bli svår att hinna ikapp. Luksom har form och är förste utmanare. Breezer Crown är bättre än raden men utgångsläget är inte så roligt. Landers Giant W.F. var duktig vid segern och visade fortsatt form senast.

Ranking: 1, 5, 12, 10, 11, 6, 4, 3, 9, 7, 2, 8

V64-2

Sugarmakesmecrazy har många att runda men Sofia Adolfsson brukar lösa de flesta uppgifter för dagen. Angry Bird Am brukar hävda sig bra i de här sammanhangen och är given på kupongen. My Ovi har visat fin form på sistone och gör alltid bra lopp i monté. Delux Håleryd har en bra propositione men lite diffus form.

Ranking: 14, 4, 11, 13, 9, 5, 10, 3, 1, 12, 7, 8, 6, 2

V64-3

Digital Ink hävdar sig normalt mot betydligt tuffare hästar än så här och måste ha en vettig segerchans. Sir Henry P.Hill har formen och läget och är ett givet motbud. Qamaro C.D. spurtade bra senast och gör alltid bra lopp. Västerbo Realworld har inte fått något med på länge, men har en perfekt proposition och ett perfekt läge.

Ranking: 7, 2, 3, 1, 4, 6, 5

V64-4

Bravo Qira var tvåa i comebacken senast och bör ha en vettig chans om det löser sig från innerspåret. Happy Ours är snabb ut och trots att hon inte startat på ett tag är hon värd att beakta. Windy Cindy har hög segerprocent och måste streckas trots utgångsläget. Blabar har ett fint smygläge och kan vara en luring.

Ranking: 1, 3, 8, 9, 7, 12, 11, 2, 5, 4, 6, 10

V64-5

Lukas Zaz är en topphäst som gör intressant debut i ny regi. Neverendingdream fick inget med på V75 senast men har gjort fina lopp innan det. Vidivici C.C. står perfekt inne i loppet och ska streckas tidigt. Il Mio Hooligan är bättre än raden och kan duga med lite tur på vägen.

Ranking: 5, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 1, 3, 7, 11, 10

V64-6

Dennis De Castella har fått ett lopp i kroppen och tål att göra loppen själv. Hot Pride går bra varje gång och med rätt lopp är han med i striden. Baron D’Inverne har fått ett fint utgångsläge i årsdebuten och är värd att passa. Neo Neon står lite tufft inne på pengarna men har riktig knallform.

Ranking: 7, 5, 1, 3, 6, 10, 8, 9, 4, 2

Systemförslag

V64-1: 1, 5 (12, 10)

V64-2: 4, 5, 9, 11, 13, 14 (10, 3)

V64-3: 7 Digital Ink (2, 3)

V64-4: 1, 3, 8 (9, 7)

V64-5: 2, 4, 5 (6, 8)

V64-6: 1, 3, 5, 6, 7, (10, 8)

Systemet kostar: 2 x 6 x 1 x 3 x 3 x 5 = 540 rader/kronor

DD-förslag:

DD-1: 5

DD-2: 5,7

Kombinationer: 2

Övriga lopp

Lopp 1: 7 B.W.Rune - 6 Titans Ila - 9 Ulebäcks Brunbjörn. Outs: 8 Klack Pansar.

Lopp 2: 5 B.W.Mimmi - 3 B.W.Sessa - 4 Orvar Mollyn. Outs: 6 Spang Viktor.

Lopp 3: 3 My Sea - 7 Kaiser Southwind - 5 Amiral Weah. Outs: 2 Tango Face.

Lopp 10: 12 Bon Natal - 4 Woodland Avenue - 5 Perfect Time. Outs: 6 Vidar Palema.

Lopp 11: 5 Sambuco - 1 Glide Street - 11 You Can Dance. Outs: 9 Coyote Roadrunner.